Tesla ofrece trabajo para argentinos y paga en dólares: requisitos, puestos y cómo postularse

Además, también brindan la oportunidad de obtener green cards, que autorizan a residir permanentemente y legalmente en el país norteamericano. Estas opciones pueden abrir puertas a empleados talentosos que deseen formar parte del equipo de Tesla en Estados Unidos.

Cómo se ingresa a los trabajos de Tesla para argentinos y cuánto pagan

Elon Musk Tesla.jpg

La compañía ha iniciado una búsqueda laboral para posiciones que permiten trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo, ofreciendo atractivos salarios en dólares. Sin embargo, el proceso de selección no será sencillo, ya que el departamento de reclutamiento de la compañía enfatiza en la importancia de contar con experiencia relevante en el puesto solicitado.

Los candidatos serán evaluados en función de sus habilidades, capacidad de comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y habilidades multitasking.

Según el sitio Glassdoor, que recopila datos sobre salarios de empleados y ex empleados de Tesla, las remuneraciones anuales para diferentes roles en la empresa son las siguientes: un ingeniero de software puede percibir entre U$S 128 mil y U$S 155,7 mil al año; un ingeniero mecánico puede superar los U$S 103 mil anuales; un ingeniero especializado en diseño puede ganar más de U$S 108 mil anuales; y un desarrollador full-stack, con conocimientos en desarrollo tanto front-end como back-end, puede ganar U$S 107 mil al año.

Estas cifras demuestran que trabajar para Tesla ofrece atractivos sueldos en dólares para aquellos profesionales con la experiencia y habilidades requeridas en los diferentes puestos disponibles.

Qué puestos ofrecen en Tesla

Diseñadores mecánicos con experiencia.

Técnico de procesos.

Técnico en controles.

Técnico en mantenimiento de equipos.

Ingeniero de procesos.

Ingeniero de diseño mecánico.

Ingeniero full-stack.

Ingenieros especialistas en automatización.

Ingenieros industriales.

Ingenieros de software.

Líder de operaciones de control de producción.

Supervisor de seguridad.

Cómo postularse a los empleos de Tesla

mujer con computadora

Para aplicar a los empleos en Tesla, los postulantes deben seguir estos pasos: