Dolor en el espectáculo: murió un reconocido representante de importantes actores argentinos

El actor de Rocky, Nico Vázquez, compartió una serie de imágenes y escribió: “Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. Te amo”.

Kloosterboer fue una de las que lo despidió de manera muy sentida: “Ale de mi corazón, tantos años trabajando juntos, tantos momentos vividos, miro para atrás y estuviste en cada momento importante de estos últimos 22 años. Cuando te conté que estaba de novia con Fer, en un avión yéndonos a México, cuando me casé, nos encontramos y te dije que Juana venía en camino y mil momentos más, viajes, charlas, risas, chismes, tu casamiento con Feli”.

Embed - Marcela Kloosterboer on Instagram: "Ale de mi corazón, tantos años trabajando juntos, tantos momentos vividos, miro para atrás y estuviste en cada momento importante de estos últimos 22 años. Cuando te conté que estaba de novia con Fer, en un avión yéndonos a México, cuando me casé, nos encontramos y te dije que Juana venía en camino y mil momentos más, viajes, charlas, risas, chismes, tu casamiento con Feli… Hablábamos por teléfono todos los días y más de una vez al día también. Este es mi homenaje, a tu lucha, tu garra, tu optimismo siempre. Seguir a pesar de todo. La alegría que sentías por mí y mis logros. Por suerte todo te lo dije. Te voy a extrañar Ale. Se va a sentir tu ausencia. Quedan los recuerdos de todo lo vivido. Descansa en paz. Te amo. La negra." View this post on Instagram

“Hablábamos por teléfono todos los días y más de una vez al día también. Este es mi homenaje, a tu lucha, tu garra, tu optimismo siempre. Seguir a pesar de todo. La alegría que sentías por mí y mis logros. Por suerte todo te lo dije. Te voy a extrañar Ale. Se va a sentir tu ausencia. Quedan los recuerdos de todo lo vivido. Descansa en paz. Te amo”, concluyó.