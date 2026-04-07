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Dolor en el espectáculo: murió un reconocido representante de importantes actores argentinos

El mánager contaba con cuatro décadas de trayectoria y trabajaba con figuras como Pablo Echarri, Marcela Kloosterboer, Nancy Dupláa, entre otros. El protagonista de la obra teatral Rocky le dedicó unas sentidas palabras: "No te vamos a olvidar".

Murió Alejandro Farrel.

Murió Alejandro Farrel.

Redes sociales

El representante de reconocidos actores argentinos, Alejandro Farrell, falleció luego de atravesar un importante cuadro de salud en el último tiempo. Ante esto, diferentes figuras del mundo del espectáculo lo despidieron a través de redes sociales y Nico Vázquez le dedicó unas sentidas palabras.

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El actor de Rocky, Nico Vázquez, compartió una serie de imágenes y escribió: “Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. Te amo”.

Nico Vázquez

Fue fundador de la reconocida Agencia Farrell, la cual detectaba talentos para potenciar sus trayectorias. Su trabajo no solo fue a figuras de la televisión, sino también de cine, publicidad y teatro.

El mánager trabajó con figuras como Nancy Dupláa, Paola Krum, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Pablo Echarri, entre otros. Por su parte, Agustín Cachete Sierra subió una foto y escribió: “Volá alto, amigo mío, y descansá en paz”.

Kloosterboer fue una de las que lo despidió de manera muy sentida: “Ale de mi corazón, tantos años trabajando juntos, tantos momentos vividos, miro para atrás y estuviste en cada momento importante de estos últimos 22 años. Cuando te conté que estaba de novia con Fer, en un avión yéndonos a México, cuando me casé, nos encontramos y te dije que Juana venía en camino y mil momentos más, viajes, charlas, risas, chismes, tu casamiento con Feli”.

Embed - Marcela Kloosterboer on Instagram: "Ale de mi corazón, tantos años trabajando juntos, tantos momentos vividos, miro para atrás y estuviste en cada momento importante de estos últimos 22 años. Cuando te conté que estaba de novia con Fer, en un avión yéndonos a México, cuando me casé, nos encontramos y te dije que Juana venía en camino y mil momentos más, viajes, charlas, risas, chismes, tu casamiento con Feli… Hablábamos por teléfono todos los días y más de una vez al día también. Este es mi homenaje, a tu lucha, tu garra, tu optimismo siempre. Seguir a pesar de todo. La alegría que sentías por mí y mis logros. Por suerte todo te lo dije. Te voy a extrañar Ale. Se va a sentir tu ausencia. Quedan los recuerdos de todo lo vivido. Descansa en paz. Te amo. La negra."
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“Hablábamos por teléfono todos los días y más de una vez al día también. Este es mi homenaje, a tu lucha, tu garra, tu optimismo siempre. Seguir a pesar de todo. La alegría que sentías por mí y mis logros. Por suerte todo te lo dije. Te voy a extrañar Ale. Se va a sentir tu ausencia. Quedan los recuerdos de todo lo vivido. Descansa en paz. Te amo”, concluyó.

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