Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó al canal con un cuchillo y amenazó a trabajadores Ocurrió durante la madrugada del lunes y obligó a interrumpir el primer noticiero de la señal. El joven, que exigía salir al aire, fue asistido por el SAME psiquiátrico y derivado al Hospital Argerich. Por







El hombre causó destrozos en la redacción del canal. Redes sociales

Un hombre con un cuchillo ingresó por la fuerza al edificio de Crónica TV, causó destrozos en la redacción y amenazó a trabajadores del canal mientras exigía que le hicieran una entrevista, lo que obligó a interrumpir la programación y desplegar un importante operativo de seguridad.

Todo ocurrió este lunes alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando una persona armada entró al edificio ubicado en la Avenida Juan de Garay 140, en el barrio porteño de San Telmo, y pidió salir al aire. Según informaron desde el canal, estaba "absolutamente fuera de sí" y con sus facultades mentales alteradas.

"El joven increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de 'Soy el mejor y me quieren matar'", detalló en su sitio oficial. El hombre le dio un puntazo a un empleado de Seguridad y rompió varios vidrios de la planta baja.

De inmediato, desde la empresa se activó el protocolo de evacuación del personal y se dio aviso a la Policía. El grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) llegó al lugar, desplegó un amplio operativo y valló la zona por precaución.

Embed Así se lo llevaban al “loco del cuchillo” que entró a Crónica TV pic.twitter.com/JJOP6LdL4n — Barbi Corvalan (@BarbiCorvalan) September 15, 2025

Periodistas del canal notaron que el hombre había dejado el cuchillo, intentaron hablar con él y personal del Grupo GEOF aprovechó la distracción para detenerlo. El hombre fue asistido en el lugar por el SAME psiquiátrico y luego trasladado al Hospital Argerich. Luego se comprobó que tenía antecedentes por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena en suspenso por robo. La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, por la rotura de un vidrio al ingresar al canal.