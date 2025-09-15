Tensión en Crónica TV: un hombre ingresó al canal con un cuchillo y amenazó a trabajadores

Un hombre con un cuchillo ingresó por la fuerza al edificio de Crónica TV, causó destrozos en la redacción y amenazó a trabajadores del canal mientras exigía que le hicieran una entrevista, lo que obligó a interrumpir la programación y desplegar un importante operativo de seguridad.
Todo ocurrió este lunes alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando una persona armada entró al edificio ubicado en la Avenida Juan de Garay 140, en el barrio porteño de San Telmo, y pidió salir al aire. Según informaron desde el canal, estaba "absolutamente fuera de sí" y con sus facultades mentales alteradas.
"El joven increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de 'Soy el mejor y me quieren matar'", detalló en su sitio oficial. El hombre le dio un puntazo a un empleado de Seguridad y rompió varios vidrios de la planta baja.
De inmediato, desde la empresa se activó el protocolo de evacuación del personal y se dio aviso a la Policía. El grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) llegó al lugar, desplegó un amplio operativo y valló la zona por precaución.
Periodistas del canal notaron que el hombre había dejado el cuchillo, intentaron hablar con él y personal del Grupo GEOF aprovechó la distracción para detenerlo. El hombre fue asistido en el lugar por el SAME psiquiátrico y luego trasladado al Hospital Argerich.
Luego se comprobó que tenía antecedentes por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena en suspenso por robo. La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, por la rotura de un vidrio al ingresar al canal.