Cómo fueron las últimas horas del hombre que secuestró y mató a sus hijos

Se llamaba Andrés Morosini y tenía 28 años. Raptó a los menores cuando se encontraban en la casa de su expareja y sus cuerpos fueron hallados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay se encuentra conmovida por el caso del hombre que secuestró a sus dos hijos de 2 y 6 años, los asesinó y se suicidó. Los tres eran intensamente buscados por las autoridades tras la denuncia que realizó la madre de los pequeños , quien aseguró que su expareja había entrado por la fuerza a su domicilio y raptado a los menores.

El hombre, que se llamaba Andrés Morosini y tenía 28 años, había sido denunciado por su expareja por violencia y la Justicia le prohibió acercarse a ella. En tanto, en los días previos al hecho, se retiró antes de lo previsto de una obra en Soriano en la que trabajaba como peón, acudió a la casa de la mujer y se llevó a sus hijos en su vehículo. Después, cuando circulaba a una alta velocidad, se lanzó al arroyo Don Esteban. Previamente, en otro día, intentó ahorcarse en un hipódromo.

En la búsqueda de los niños y su padre trabajaron buzos de la Armada Nacional junto a personal policial. El auto en el que había huido el hombre con los menores fue hallado a 3 metros de profundidad, con los tres cuerpos en el interior.

El padre era requerido por la Justicia por "un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares" y el pasado miércoles había sacado a los niños de la casa. Tras el secuestro de los niños, la madre publicó un video en sus redes sociales en el que decía estar "desesperada" por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos.

El operativo también involucró la utilización de cámaras de seguridad de estaciones de servicio y viviendas particulares, con el objetivo de rastrear el trayecto del vehículo de Morosini, un auto BYD rojo que, según las imágenes obtenidas, había transitado por la Ruta 20 en dirección hacia la Ruta 3.

Durante el operativo de rescate del auto, uno de los vecinos que participó habló con medios locales y contó cómo fue el momento que encontraron el vehículo y los cuerpos dentro: "La verdad es que es una bruta tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por la corriente y las piedras ahí abajo", aseguró además, debido a la ubicación del vehículo fue necesario maquinaria pesada para poder rescatarlo.

Quién era Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus dos hijos en Uruguay

Morosini vivía en Jardines del Hipódromo de la ciudad de Mercedes al igual que sus hijos, según informó El País Uruguay. Las autoridades tenían imágenes de su auto, escapando a gran velocidad por el peaje de la ruta 2, hacia Fray Bentos, y en otras rutas por lo que "se interpretaba que tenía programada la ruta de huida".

Al momento del hecho, el hombre tenía antecedentes penales y debía cumplir con medidas cautelares. A pesar de eso, se presentó en la casa de su expareja, Micaela Ramos, la amenazó y se llevó a sus dos hijos.

La madre realizó la denuncia y compartió un posteo en Facebook donde pidió ayuda: "Por favor, estoy desesperada. Necesito que me ayuden y que se movilicen conmigo"