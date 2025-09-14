14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo fueron las últimas horas del hombre que secuestró y mató a sus hijos

Se llamaba Andrés Morosini y tenía 28 años. Raptó a los menores cuando se encontraban en la casa de su expareja y sus cuerpos fueron hallados en el arroyo Don Esteban.

Por
Andrés Morosini.

Andrés Morosini.

Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.
Te puede interesar:

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

El hombre, que se llamaba Andrés Morosini y tenía 28 años, había sido denunciado por su expareja por violencia y la Justicia le prohibió acercarse a ella. En tanto, en los días previos al hecho, se retiró antes de lo previsto de una obra en Soriano en la que trabajaba como peón, acudió a la casa de la mujer y se llevó a sus hijos en su vehículo. Después, cuando circulaba a una alta velocidad, se lanzó al arroyo Don Esteban. Previamente, en otro día, intentó ahorcarse en un hipódromo.

En la búsqueda de los niños y su padre trabajaron buzos de la Armada Nacional junto a personal policial. El auto en el que había huido el hombre con los menores fue hallado a 3 metros de profundidad, con los tres cuerpos en el interior.

policia uruguay
En el hecho intervino la Policía de Uruguay.

En el hecho intervino la Policía de Uruguay.

El padre era requerido por la Justicia por "un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares" y el pasado miércoles había sacado a los niños de la casa. Tras el secuestro de los niños, la madre publicó un video en sus redes sociales en el que decía estar "desesperada" por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos.

El operativo también involucró la utilización de cámaras de seguridad de estaciones de servicio y viviendas particulares, con el objetivo de rastrear el trayecto del vehículo de Morosini, un auto BYD rojo que, según las imágenes obtenidas, había transitado por la Ruta 20 en dirección hacia la Ruta 3.

Durante el operativo de rescate del auto, uno de los vecinos que participó habló con medios locales y contó cómo fue el momento que encontraron el vehículo y los cuerpos dentro: "La verdad es que es una bruta tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por la corriente y las piedras ahí abajo", aseguró además, debido a la ubicación del vehículo fue necesario maquinaria pesada para poder rescatarlo.

Quién era Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus dos hijos en Uruguay

Morosini vivía en Jardines del Hipódromo de la ciudad de Mercedes al igual que sus hijos, según informó El País Uruguay. Las autoridades tenían imágenes de su auto, escapando a gran velocidad por el peaje de la ruta 2, hacia Fray Bentos, y en otras rutas por lo que "se interpretaba que tenía programada la ruta de huida".

Al momento del hecho, el hombre tenía antecedentes penales y debía cumplir con medidas cautelares. A pesar de eso, se presentó en la casa de su expareja, Micaela Ramos, la amenazó y se llevó a sus dos hijos.

La madre realizó la denuncia y compartió un posteo en Facebook donde pidió ayuda: "Por favor, estoy desesperada. Necesito que me ayuden y que se movilicen conmigo"

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manejaba alcoholizada y atropelló a cuatro personas.

Uruguay: manejaba alcoholizada, atropelló a cuatro personas a la salida del recital de La K'onga y se fugó

Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo.

El Gobierno detectó fallas en miles de pasaportes argentinos y pidió que los devuelvan

Su pareja lo denunció por violencia doméstica. 

Quién era Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus dos hijos en Uruguay

play

Secuestró, mató a sus hijos y se suicidó: el relato de un vecino que ayudó a recuperar los cuerpos en Uruguay

Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Almirón en Paraguay, James Rodríguez en Colombia y Viñas en Uruguay.

Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Rating Cero

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.
play

Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

Un nuevo estreno de Filipinas llegó a la gran N roja y es furor.
play

De la tele a ser villanos en la vida real: esta película con comedia negra y acción está sorprendiendo a todos en Netflix

Vos podés, papá. Te amamamos mucho, fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

Cazzu en vivo en el Movistar Arena

Cazzu presentó Latinaje en Buenos Aires: De trapstar a señora "bien"

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

últimas noticias

Boca visita a Rosario Central.

Boca empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el torneo Clausura 2025

Hace 13 minutos
Las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Javier Milei con un contundente video.

El contundente video con que las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Milei

Hace 20 minutos
Andrés Morosini.

Cómo fueron las últimas horas del hombre que secuestró y mató a sus hijos

Hace 23 minutos
Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

Hace 1 hora
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

Hace 1 hora