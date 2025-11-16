16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tenía una fatiga diaria y un síntoma final le reveló el diagnóstico que le cambió la vida

Lo que inicialmente parecía un problema menor terminó siendo el indicio de un informe médico que transformaría su vida.

Por
La historia detrás de la mujer que busca concientizar sobre su enfermedad

La historia detrás de la mujer que busca concientizar sobre su enfermedad

  • Andrea Henderson atravesó más de un año de dolor en el pecho y cansancio extremo, síntomas que fueron atribuidos al estrés hasta que detectó sangrado en su pezón.
  • Un examen médico reveló un nódulo diminuto y, tras realizar estudios, se confirmó que padecía cáncer de mama HER2 positivo.
  • Fue sometida a una mastectomía, una reconstrucción mamaria y un tratamiento intensivo con quimioterapia y terapia hormonal.
  • Hoy reflexiona sobre su proceso, redefine su concepto de belleza y busca alertar a otras mujeres sobre la importancia de los controles mamarios.

La fatiga constante suele ser un síntoma fácil de pasar por alto, especialmente cuando se combina con rutinas exigentes o períodos de estrés prolongado. Muchas personas la atribuyen al cansancio acumulado y continúan con su día a día sin prestar demasiada atención. Sin embargo, cuando el agotamiento se vuelve parte permanente de la vida cotidiana, puede ser una señal de que algo más está ocurriendo y requiere una revisión médica.

Alejandra Maglietti contó el sufrimiento de su familia por la pérdida de su establecimiento en el incendio en Ezeiza.
Te puede interesar:

Incendio en Ezeiza: la angustia de Alejandra Maglietti por su pareja, quien perdió todo en la explosión

En este caso, una mujer convivió durante meses con un cansancio que no lograba explicar del todo. A pesar de intentar descansar más y modificar algunos hábitos, la sensación de agotamiento persistía sin mostrar mejoría. Fue recién cuando apareció un síntoma adicional, inesperado y más contundente, que decidió acudir a un profesional para obtener respuestas claras.

Andrea Henderson, de 41 años, nacida en Northumberland, Inglaterra, y madre de cuatro hijos, llevaba un ritmo de vida intenso hasta que su cuerpo comenzó a darle advertencias que ya no podía pasar por alto.

Qué descubrió la mujer que tenía una fatiga y un sangrado inesperado la hizo ir al médico

Cáncer de mama
El cáncer de mama afecta a mujeres a partir de la pubertad aunque el mayor índice se da en mujeres de 50 años o más.

El cáncer de mama afecta a mujeres a partir de la pubertad aunque el mayor índice se da en mujeres de 50 años o más.

Durante más de un año Andrea Henderson soportó un dolor agudo en el pecho y un cansancio constante, molestias que su médico inicialmente relacionó con el estrés propio de su vida cotidiana. Pero todo dio un giro cuando, al salir de la ducha una mañana, descubrió que su pezón estaba sangrando, un signo que la impulsó a buscar atención médica urgente.

El especialista que la examinó identificó un pequeño nódulo debajo del pezón izquierdo, similar en tamaño a un grano de arroz. Solo después de este episodio se le dio a su cuadro la prioridad necesaria. Las evaluaciones posteriores confirmaron el diagnóstico: cáncer de mama HER2 positivo, una forma agresiva que representa alrededor del 15% de los casos.

A partir de ese momento, Henderson fue sometida a una mastectomía, a una cirugía reconstructiva y comenzó un tratamiento intensivo que incluye quimioterapia y medicación hormonal de largo plazo.

Con una mezcla de coraje y fragilidad, Andrea repasa el proceso que cambió su vida y su manera de entender la imagen personal. “Perder un pecho te obliga a comprender que la verdadera belleza no depende de lo que ves en el espejo”, afirmó. Hoy, mientras continúa con su terapia, ds y deedica esfuerzos a concientizar a mujeres jóvenes sobre la importancia de realizarse controles mamarios periódico prestar atención a cualquier señal del cuerpo.

Noticias relacionadas

Las líneas afectadas son las que cruzan la General Paz y el Riachuelo.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cuánto saldrá el boleto mínimo desde este lunes

El tratamiento contra el VIH e ITS, más las herramientas preventivas están cubiertas por la Ley 27.675.

Advierten que en 2026 se profundizará el ajuste para dar respuesta al VIH y otras infecciones de transmisión sexual

Del Pacto Roca - Runciman al acuerdo comercial que firmó Javier Milei con Estados Unidos 

Del Roca - Runciman al presente: por qué Argentina vuelve a ceder soberanía económica

Este es uno de los casos más llamativos de las últimas décadas

Lo llamaban "el asesino de las bolsas de basura" y estuvo más de 15 años sin ser descubierto: quién era Patrick Kearney

play

Violento robo a una turista rusa en Palermo: se resistió y detuvieron a un motochorro

play

Incendio en Ezeiza: Iron Mountain, nuevamente en la mira

Rating Cero

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

últimas noticias

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Hace 12 minutos
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Hace 21 minutos
El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Hace 32 minutos
Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Hace 39 minutos
Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Hace 46 minutos