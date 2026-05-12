María Becerra llamó a marchar "todos juntos" en defensa de las universidades públicas

La cantante respaldó el reclamo que las casas de estudio le hacen al Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, Lali Espósito también respaldó la Marcha Federal Universitaria.

María Becerra convocó a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria este martes a las 17 en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. " Marchamos todos juntos para defender NUESTRA universidad pública ", afirmó la cantante en Instagram.

Junto al mensaje compartió el arte que la artista Pilar Dibujito había hecho para la primera protesta de las casas de estudio contra el ajuste del gobierno de Javier Milei en educación. En el posteo que republicó María, la ilustradora recordó que su dibujo cumplió dos años en abril, al igual que la primera protesta.

La historia que compartió María Becerra para convocar a movilizarse en defensa de las universidades.

"A dos años de la primera marcha por la Ley de Financiamiento Universitario seguimos reclamando su cumplimiento", lamentó la artista. " Exigir una universidad de excelencia implica entender que el sistema no puede ni debe funcionar a base de buena voluntad y sacrificios personales crónicos ", apuntó Pilar Dibujito en un posteo compartido con su socio Jere Madrazzo.

En esta ocasión, La Libertad Avanza repudió la cuarta movilización en un comunicado y la calificó como una "movilización política opositora". En el texto reafirmaron que la prioridad de la administración nacional es sostener el equilibrio fiscal y advirtieron que un incremento del gasto público derivaría en “más impuestos o emisión monetaria”, lo que terminaría generando mayor inflación y pobreza.

El partido también cuestionó a sectores opositores por "instalar" que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar universidades públicas.

El respaldo de Lali Espósito a la cuarta Marcha Federal Universitaria

Lali Espósito también llamó a movilizarse este martes por la puesta en marcha Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y no aplicada por el Gobierno.

“Hay millones de historias y motivos por los que hoy ya que marchar y defender nuestra universidad pública. Sobre todo hoy se marcha”, publicó Lali mediante una historia en su cuenta de Instagram, al replicar un posteo de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

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En la publicación, la UBA exige la aplicación de la legislación aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Ejecutivo a través de un decreto, argumentando que "atenta contra el equilibrio fiscal". La ley autoriza al Ejecutivo a hacer los cambios presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento.