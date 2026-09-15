Tucumán: un adolescente de 17 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja tras una discusión

La víctima tiene 24 años y sufrió graves quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax. La Justicia imputó al atacante por tentativa de femicidio y dispuso su alojamiento preventivo por 30 días en un instituto socioeducativo de menores.

Un joven de 17 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja, una mujer de 24 años, en la localidad tucumana de Lastenia. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo tras una discusión originada por celos. La víctima sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax y está internada en el Hospital Eva Perón.

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La discusión comenzó cuando la mujer llegó al domicilio que compartían a las 6.30 de la madrugada y le comunicó al joven su decisión de continuar con su vida, además de pedirle al agresor que hiciera lo mismo.

Fue entonces que el menor amenazó con quemar la ropa de la mujer. Según la reconstrucción judicial, el acusado sacó prendas de un ropero, buscó una botella con alcohol, le arrojó el líquido en el rostro y la encendió con un encendedor.

La mujer recibió auxilio de familiares presentes en el lugar. El atacante escapó de la casa tras el ataque, pero la policía logró su captura al día siguiente.

La mujer sufrió heridas en zonas vitales y recibió atención médica de urgencia. Aunque obtuvo el alta inicial, los médicos debieron internarla otra vez este martes en el Hospital Eva Perón para someterla a cirugía.

La Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II del Ministerio Público Fiscal imputó al adolescente. La auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa calificó el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

La fiscalía consideró la capacidad letal del fuego y las zonas corporales afectadas para determinar la gravedad del delito. Los funcionarios judiciales destacaron el alto nivel de agresividad y enmarcaron el episodio en un contexto de violencia machista dentro de la convivencia.

El juez a cargo del caso dispuso el alojamiento preventivo del adolescente por 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero de Benjamín Paz. Además, el magistrado ordenó a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia la realización de estudios, tratamiento psicológico y cursos sobre perspectiva de género para el acusado.