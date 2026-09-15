15 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Tucumán: un adolescente de 17 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja tras una discusión

La víctima tiene 24 años y sufrió graves quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax. La Justicia imputó al atacante por tentativa de femicidio y dispuso su alojamiento preventivo por 30 días en un instituto socioeducativo de menores.

Por
El agresor fue imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado.

El agresor fue imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado.

Un joven de 17 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja, una mujer de 24 años, en la localidad tucumana de Lastenia. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo tras una discusión originada por celos. La víctima sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax y está internada en el Hospital Eva Perón.

La menor de 16 años, oriunda de Isidro Casanova, se desvaneció y murió en el hospital de San Isidro.
Te puede interesar:

Tragedia en el recital de Stray Kids: murió un adolescente de 16 años mientras hacía fila para entrar al recital

La discusión comenzó cuando la mujer llegó al domicilio que compartían a las 6.30 de la madrugada y le comunicó al joven su decisión de continuar con su vida, además de pedirle al agresor que hiciera lo mismo.

Fue entonces que el menor amenazó con quemar la ropa de la mujer. Según la reconstrucción judicial, el acusado sacó prendas de un ropero, buscó una botella con alcohol, le arrojó el líquido en el rostro y la encendió con un encendedor.

La mujer recibió auxilio de familiares presentes en el lugar. El atacante escapó de la casa tras el ataque, pero la policía logró su captura al día siguiente.

El agresor quedó imputado por intento de femicidio

La mujer sufrió heridas en zonas vitales y recibió atención médica de urgencia. Aunque obtuvo el alta inicial, los médicos debieron internarla otra vez este martes en el Hospital Eva Perón para someterla a cirugía.

La Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II del Ministerio Público Fiscal imputó al adolescente. La auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa calificó el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

La fiscalía consideró la capacidad letal del fuego y las zonas corporales afectadas para determinar la gravedad del delito. Los funcionarios judiciales destacaron el alto nivel de agresividad y enmarcaron el episodio en un contexto de violencia machista dentro de la convivencia.

El juez a cargo del caso dispuso el alojamiento preventivo del adolescente por 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero de Benjamín Paz. Además, el magistrado ordenó a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia la realización de estudios, tratamiento psicológico y cursos sobre perspectiva de género para el acusado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

"Vino con armas": se conoció cómo fue la amenaza de L-Gante contra la mujer que lo denunció

El hecho ocurrió el lunes por la noche.

Horror en Mendoza: tres hombres balearon una casa y mataron a un nene de 7 años

Un hotel familiar de Haedo se convirtió en inesperada escena de un macabro hallazgo.

Muerte y misterio en un hotel en Haedo: hallaron un cadáver ensangrentado junto a una amoladora

El hecho ocurrió en Mar del Plata.

Mar del Plata: una menor de 14 años está en grave estado tras ser baleada por su novio

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Brutal femicidio en San Juan: una aspirante a gendarme fue acuchillada por su pareja

Una banda de cinco delincuentes estudió los movimientos de la vivienda de Jero Beber y aprovechó el momento de mayor vulnerabilidad para concretar el golpe. 

Espectacular robo en Tandil: hicieron inteligencia y entraron por los techos a la casa de un reconocido influencer

Rating Cero

El insólito comentario de Coki Ramírez.

El insólito comentario de Coki Ramírez a Nahuel Pennisi que generó controversia en redes: "Vos no la podés ver"

El piloto argentino reveló su costado más personal. 

Franco Colapinto sorprendió con una confesión sobre su vida sexual en la televisión española

En medio del escándalo que envuelve al cantante, su mamá Claudia rompió el silencio.

La mamá de L-Gante habló tras el allanamiento y lanzó una fuerte acusación contra la denunciante

¡Es oficial! Wanda Nara confirmó su docu-serie.

Wanda Nara tendrá su propia docuserie: todos los detalles de la producción que mostrará su vida

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se casaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Es un día de mucha felicidad"

¡Lo dijo! La ex Gran Hermano reveló la propuesta de Franco Colapinto.

Luana de Gran Hermano reveló con cuántos famosos estuvo y contó la propuesta que recibió de Franco Colapinto: "Me invitó a..."

últimas noticias

El insólito comentario de Coki Ramírez.

El insólito comentario de Coki Ramírez a Nahuel Pennisi que generó controversia en redes: "Vos no la podés ver"

Hace 5 minutos
El agresor fue imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado.

Tucumán: un adolescente de 17 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja tras una discusión

Hace 36 minutos
El piloto argentino reveló su costado más personal. 

Franco Colapinto sorprendió con una confesión sobre su vida sexual en la televisión española

Hace 39 minutos
Patricia Bullrich, senadora por la Libertad Avanza. 

Bullrich admitió que todavía no tienen los votos para eliminar las PASO

Hace 40 minutos
Islas Malvinas: el Gobierno criticó la guía del Reino Unido y lo acusó de promover actividades ilegítimas

Islas Malvinas: el Gobierno criticó la guía del Reino Unido y lo acusó de "promover actividades ilegítimas"

Hace 46 minutos