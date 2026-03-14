Surgió en Argentina, llegó al fútbol chileno y fue figura pero un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía El apoyo de los hinchas en ambos lados de la cordillera no se hizo esperar, convirtiendo su caso en un símbolo de resiliencia frente a una adversidad. Por + Seguir en







El arquero que tuvo que retirarse por recibir un diagnóstico impactante Redes sociales

El arquero Manuel García, formado en Rosario Central, se ve obligado a retirarse del fútbol profesional a los 37 años de edad.

El diagnóstico médico indica que el futbolista padece una enfermedad que le impide continuar su carrera.

García se consolidó como una figura relevante en Chile tras su llegada en 2017, pasando por clubes tanto de la máxima categoría como del ascenso.

San Luis de Quillota, su último equipo, fue el encargado de difundir la noticia a través de un comunicado oficial en sus canales de comunicación. La trayectoria de un futbolista formado en las canteras argentinas ha vuelto a ser noticia, pero esta vez lejos de los campos de juego. Tras haber alcanzado la cima de su carrera en el fútbol chileno, donde se consolidó como una de las figuras más determinantes del torneo, su ascenso meteórico se vio interrumpido de forma abrupta.

Lo que comenzó como una serie de molestias físicas atribuidas a la alta competencia, derivó en estudios médicos que arrojaron un diagnóstico inesperado, obligándolo a poner en pausa su actividad profesional y a replantear su futuro en el deporte de alto rendimiento. Más allá del impacto inicial, la revelación de su condición médica ha abierto un debate necesario sobre los controles de salud y la presión física a la que están sometidos los atletas de élite.

Cómo fue el diagnóstico que le cambió la vida al arquero argentino Manu garcía Photosport Manuel García, el experimentado arquero surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, ha tenido que poner un punto final abrupto a su extensa y respetada trayectoria en el fútbol chileno por motivos de salud.

Tras casi una década en el país trasandino, donde defendió los arcos de equipos como Deportes Antofagasta, Universidad de Concepción y San Luis de Quillota, el "Mellizo" recibió una noticia que cambió sus planes profesionales de forma permanente. El club de Quillota fue el encargado de comunicar oficialmente que el portero padece una enfermedad neuromuscular de carácter degenerativo, una condición médica incompatible con la práctica del deporte de alto rendimiento.

Ante este difícil panorama, la institución Canaria ha demostrado un fuerte compromiso humano con el futbolista de 37 años. Aunque su retiro de las canchas es definitivo debido a la naturaleza de la afección, San Luis de Quillota mantendrá el vínculo contractual con García hasta su finalización y le proporcionará toda la asistencia médica y logística necesaria para afrontar su tratamiento.