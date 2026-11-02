2 de noviembre de 2026 Inicio
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Sufrió un brote psicótico, le pegó a una mujer, se arrojó al mar y casi muere ahogado

Un joven de 21 años causó destrozos en un hotel de Mar del Plata y escapó hacia la costa. Efectivos de Prefectura lo rescataron inconsciente en Punta Iglesia. La Justicia dispuso su imputación penal.

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El episodio se desencadenó en el hotel Dallas Center

El episodio se desencadenó en el hotel Dallas Center, del centro de Mar del Plata.

Un joven de 21 años fue rescatado este lunes por la mañana en la escollera de Punta Iglesia, Mar del Plata, tras sufrir un brote psicótico, agredir a una mujer en un hotel del centro y arrojarse al mar.

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El episodio comenzó en un hospedaje ubicado en la calle Belgrano al 2300. En ese lugar, el sujeto provocó roturas en las instalaciones, atacó a la víctima y escapó a toda velocidad hacia la zona costera.

Una llamada al 911 alertó a la policía sobre el ataque y la posterior huida del agresor. Segundos después de arribar a la playa, el hombre se lanzó al agua ante la mirada de los testigos.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina y guardavidas locales rescataron al individuo del mar. En la orilla le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para estabilizar sus signos vitales.

La Justicia imputó al agresor y ordenó su custodia médica

Una ambulancia del SAME trasladó al joven en estado inconsciente hasta el Hospital Interzonal General de Agudos. El paciente ingresó intubado y con un cuadro grave de ahogamiento bajo el acompañamiento del Comando de Patrullas Norte.

En el hotel, una mujer de 22 años declaró ante la policía que el hombre la golpeó al enterarse de que ella está embarazada. La víctima solicitó medidas de protección e instó la acción penal formal contra el atacante.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la intervención de la Policía Científica y la custodia policial en el hospital. Asimismo, ordenó la notificación oficial de la imputación por "lesiones agravadas por el vínculo".

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