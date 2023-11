¿Subregional o subrregional: cómo se escribe?

Las personas pueden caer faltas de ortografía ante un mínimo descuido, si no se presta atención al momento de escribir cada palabra . En algunos casos, el vocablo lleva ciertas grafías que desencadenan en estas falta como, por ejemplo, la “rr” .

En nuestro idioma, el uso de la letra “erre” no ocasiona tanta confusión en su escritura, ya que en la pronunciación es muy fácil distinguir cuando se emplea esta vocal simple o cuando se requiere el dígrafo ‘rr’ para la grafía de ciertas palabras.

No obstante, algunas veces nos podemos encontrar ante ciertos vocablo en los que no existe dicha seguridad, porque la pronunciación y la escritura no parecen coincidir, causando confusión sobre si se debe usar solo una erre o doble al escribir tal término.

Un ejemplo claro es el vocablo “subregión”, debido a que su pronunciación indica que es posible que se deba emplear doble “erre” en su grafía, pero no todos los tienen en cuenta. Por tal, la Real Academia Española (RAE) se expresó al respecto.

papel y lapiz

Cómo se escribe: subregional o subrregional

La RAE indica que la única forma correcta para el vocablo que hace referencia a la subregión es: “subregional”, con una sola erre (r).

Por lo tanto el término, “subrregional”, con dos erres (r), es incorrecto y se debe de evitar por completo.

Esto se debe por las reglas ortográficas sobre el uso de la erre (r) especificadas en el Diccionario panhispánico de dudas, las cuales explican que la “erre” solo se puede duplicar cuando se encuentra entre vocales, por otra parte, esta nunca se duplica tras una consonante, independientemente de que durante la pronunciación tenga el fonema vibrante (r).

escribiendo j Freepik.

Esto también aplica cuando en la voz se le antepone un elemento por prefijación o por composición que termina en una consonante, como en el caso del prefijo ‘sub’, por lo que, aunque durante la pronunciación se mantenga el sonido fuerte vibrante, se debe escribir la erre sin duplicar. Ejemplos: Subregional, desratizar, posromántico.