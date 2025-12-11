11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Su dolor de estómago aumentaba con el tiempo pero cuando fue al hospital los médicos no lo podían creer: qué vieron

Lo que al principio parecía una molestia digestiva común terminó empujando a la persona a buscar atención médica de urgencia.

Por
El caso que sorprendió a todos

El caso que sorprendió a todos

Freepik
  • La historia de Mel Placanica demuestra la importancia de los diagnósticos certeros: Una ecografía de urgencia detectó un bulto cerca del útero.
  • Es por lo anterior que la paciente fue derivada a ginecología para estudios más profundos.
  • Una laparoscopía reveló que tenía cinco órganos adicionales: Presentaba dos úteros, cuatro ovarios, dos cuellos uterinos y tres riñones.
  • Los médicos realizaron una cirugía para retirar órganos duplicados y unificar estructuras.

Durante semanas, un dolor de estómago persistente fue ganando intensidad y frecuencia, hasta convertirse en una señal de alarma imposible de ignorar. Al llegar al hospital, los síntomas no coincidían con los cuadros habituales y obligaron a los profesionales a profundizar en los estudios.

Te puede interesar:

Un rayo inició un incendio forestal en Lago Puelo: más de 3.000 hectáreas afectadas

Los médicos iniciaron una serie de exámenes clínicos, análisis de laboratorio e imágenes para determinar el origen del dolor abdominal, que ya interfería con la vida cotidiana de Mel Placanica. Sin embargo, a medida que avanzaba la evaluación, el caso comenzó a llamar la atención del equipo de salud: los resultados no encajaban con diagnósticos frecuentes y revelaban una situación mucho más compleja de lo esperado.

Qué descubrieron los médicos en la mujer que tenía un fuerte dolor de panza

Panza, abdomen, médico, doctor

Un estudio por imágenes realizado en la guardia detectó una masa inusual en la zona cercana al útero, lo que motivó la derivación inmediata a una especialista en ginecología.

Para obtener mayor claridad, el equipo médico decidió avanzar con una laparoscopía exploratoria y allí se encontraron con una situación totalmente fuera de lo común. La paciente había convivido toda su vida con una compleja anomalía anatómica sin saberlo.

La intervención quirúrgica confirmó que la mujer presentaba una multiplicidad de órganos poco frecuente: dos úteros, cuatro ovarios, dos cuellos uterinos y hasta tres riñones. Frente a este hallazgo, los profesionales resolvieron realizar una cirugía correctiva para evitar futuras complicaciones de salud. Durante el procedimiento, se extrajo uno de los úteros y dos ovarios. Además, los cirujanos unificaron ambos cuellos uterinos en uno solo, logrando una anatomía más funcional.

El caso llamó la atención de la comunidad médica por la rareza de la condición y por el hecho de que la paciente hubiera transitado gran parte de su vida sin síntomas claros que permitieran detectarla antes.

Noticias relacionadas

Conocé lo último que se sabe acerca de este crímen que aún no tiene respuestas

Este crimen tiene más de 30 años sin resolverse pero un principal sospechoso: qué sucede que no se resuelve

play

Violento intento de robo en Ciudad Evita: arriesgó su vida para evitar que se llevaran su camioneta

Trenes Argentinos anunció obras en el Ferrocarril Mitre.

Ferrocarril Mitre: el ramal Tigre se interrumpirá hasta el 10 de febrero por renovación de vías

Gonzalo Urueña murió en Buenos Aires.

Murió Gonzalo Urueña, productor musical, empresario y exdirigente deportivo

play

Brutal ataque en Haedo: dispararon 12 veces para robar una moto

Habrá lluvias y granizos en algunas partes del país.

Alerta meteorológica por vientos, lluvias y tormentas en 10 provincias argentinas

Rating Cero

Evelyn Botto y Federico Bal, de novios.

Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..."

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.
play

La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

Una historia de amor, trabajo y mucha cocina.

El rincón peruano que conquistó Colegiales

Hace 14 minutos
En cada edición convoca a 25 mil personas.

La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana entero a puro arte impreso

Hace 23 minutos
Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

Hace 23 minutos
Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Qué es la tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Hace 27 minutos
Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Hace 33 minutos