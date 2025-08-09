Si tenés un cajón sin usar, no lo tires: así le podés dar una segunda vida útil

Un simple cajón olvidado puede convertirse en un recurso funcional y decorativo para el hogar. Con un poco de creatividad, este elemento, que se lo suele tirar a la basura, puede transformarse en un espacio perfecto para cultivar alimentos, hacer más lindos los espacios y aprovechar al máximo cada rincón disponible.
El reciclaje de muebles y objetos de madera se volvió una tendencia que va en aumento, especialmente en jardinería urbana. Este tipo de proyectos no solo reduce el desperdicio, sino que impulsa un estilo de vida más sostenible, fomenta el contacto con la naturaleza y permite acceder a alimentos frescos cultivados en casa.
Un cajón viejo, incluso si presenta daños o carece de base, puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales. Con algunos ajustes simples y los cuidados adecuados, puede funcionar tan bien como una maceta, ofreciendo un entorno saludable para el crecimiento de hierbas, verduras y flores.
Cómo reutilizar un cajón viejo
Para convertir un cajón de madera en un espacio para cultivar, lo primero es asegurarse de que tenga una profundidad mínima de 15 centímetros. Si no cuenta con base o está deteriorado, forrarlo con tela geotextil o arpillera ayuda a retener el sustrato y favorecer el drenaje. La madera, además de ser resistente, conserva la humedad sin encharcar, protege las raíces de temperaturas extremas y se integra fácilmente a cualquier estilo de jardín.
Los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomiendan utilizar un sustrato equilibrado para obtener buenos resultados. Una combinación efectiva incluye tierra negra, compost y perlita, que aportan nutrientes y mejoran la circulación del agua. Colocar una capa de piedras o ladrillos triturados en el fondo evita el exceso de humedad y previene que las raíces se deterioren.
Las posibilidades de cultivo son amplias. En primavera y verano, se puede optar por rúcula, lechuga, perejil, albahaca, espinaca, acelga, menta o cebolla de verdeo. Poner el cajón en un sector con al menos cuatro horas de sol diario garantizará un mejor crecimiento. Otra ventaja es la facilidad para trasladarlo según la temporada o las condiciones de luz, algo que no es posible con estructuras fijas.
Para mantener un huerto saludable, es importante regar de forma constante, evitando encharcamientos, y etiquetar cada variedad sembrada. Este tipo de instalación resulta ideal para quienes recién comienzan en el cultivo doméstico, ya que requiere poco mantenimiento y permite cosechar en poco tiempo.