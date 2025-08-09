Si tenés un cajón sin usar, no lo tires: así le podés dar una segunda vida útil Una idea creativa y sustentable para espacios pequeños. Fácil de preparar y con resultados rápidos. Por







Un cajón viejo puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales. Freepik

Un simple cajón olvidado puede convertirse en un recurso funcional y decorativo para el hogar. Con un poco de creatividad, este elemento, que se lo suele tirar a la basura, puede transformarse en un espacio perfecto para cultivar alimentos, hacer más lindos los espacios y aprovechar al máximo cada rincón disponible.

El reciclaje de muebles y objetos de madera se volvió una tendencia que va en aumento, especialmente en jardinería urbana. Este tipo de proyectos no solo reduce el desperdicio, sino que impulsa un estilo de vida más sostenible, fomenta el contacto con la naturaleza y permite acceder a alimentos frescos cultivados en casa.

Un cajón viejo, incluso si presenta daños o carece de base, puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales. Con algunos ajustes simples y los cuidados adecuados, puede funcionar tan bien como una maceta, ofreciendo un entorno saludable para el crecimiento de hierbas, verduras y flores.

cajon Freepik Cómo reutilizar un cajón viejo Para convertir un cajón de madera en un espacio para cultivar, lo primero es asegurarse de que tenga una profundidad mínima de 15 centímetros. Si no cuenta con base o está deteriorado, forrarlo con tela geotextil o arpillera ayuda a retener el sustrato y favorecer el drenaje. La madera, además de ser resistente, conserva la humedad sin encharcar, protege las raíces de temperaturas extremas y se integra fácilmente a cualquier estilo de jardín.

Los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomiendan utilizar un sustrato equilibrado para obtener buenos resultados. Una combinación efectiva incluye tierra negra, compost y perlita, que aportan nutrientes y mejoran la circulación del agua. Colocar una capa de piedras o ladrillos triturados en el fondo evita el exceso de humedad y previene que las raíces se deterioren.