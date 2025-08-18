18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si tenés botellas de plástico, no las tires: podés hacer estas macetas divinas

Esta idea es perfecta para reutilizar los envases, decorar el living o balcón y, a su vez, divertirse mientras se crea algo.

Por
Esta es una manera fácil y práctica de reciclar botellas.

Esta es una manera fácil y práctica de reciclar botellas.

Las botellas de plástico son uno de los residuos más comunes en cualquier hogar. Ya sea que tomes agua mineral, jugos o gaseosas todas las semanas, o que hayas tenido alguna fiesta donde se consumieron muchas bebidas, los envases tienden a acumularse y a ocupar bastante espacio.

Desde opciones clásicas que nunca fallan hasta sugerencias más audaces, te presentamos una guía para elegir la botella perfecta que acompañe y enriquezca tus momentos más íntimos.  
Te puede interesar:

Los vinos que debés tener en cuenta para una noche de pasión

Estas botellas no se tiran a la basura: lo correcto es lavarlas y llevarlas a un punto verde o de reciclado. Pero lo que quizás no todos saben es que también se pueden reutilziar y, con un mínimo esfuerzo, darles una nueva vida dentro de tu hogar.

Por ejemplo, se pueden usar las botellas de plástico para crear unas macetas divinas que van a alegrar tus ventanas, balcón o patio. Se necesita algo de maña y muy pocos materiales, la mayoría de los cuales están en casa.

Macetas hechas con botellas de plástico

Cómo hacer macetas con botellas de plástico

Materiales

  • Botellas de plástico.
  • Pegamento de silicona.
  • Tijeras o cutter.
  • Pintura acrílica.
  • Pinceles.
  • CD reciclados.

Procedimiento

  1. Limpiá las botellas con agua y detergente para eliminar cualquier rastro de suciedad, especialmente en el interior.
  2. Usando las tijeras o el cutter, cortá las botellas por la mitad. Si querés, podés hacerle un diseño al borde en lugar de dejarlo liso.
  3. La mitad de abajo de cada botella ya te quedó con forma de maceta. Para poder aprovechar también la mitad superior, usá el pegamento de silicona para adherir un CD a la tapa. Ese será el pie de la nueva maceta, que debe quedar con forma de copa.
  4. Una vez que el pegamento se haya secado, pintá las macetas con pintura acrílica del color que prefieras. Podés decorarlas y hacerles dibujos a gusto.
  5. ¡Listo! Cuando seque la pintura, ya podés colocar tierra y plantas dentro de cada maceta.

Noticias relacionadas

El auto fue dañado por el ladrillazo.

Una turista italiana fue atacada con un ladrillo cuando iba al aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

play

Preocupación de vecinos de Las Cañitas por la muerte de perros envenenados: "No reaccionaba"

La actitud de la empleada sumó apoyos, pero también críticas.

Tenía un turno para hacerse las uñas, llegó dos horas tarde y la reacción de la empleada se hizo viral

play

El Aquarium Mar del Plata aclaró que "los animales no están abandonados, esperamos su relocalización"

Un método casero y económico con fósforos puede mejorar la salud de tus plantas.

Este truco con fósforos en tus plantas puede ayudarte a resolver muchos problemas en tu jardín

La inteligencia artificial puede dejar de lado ciertas opiniones derivadas de datos y promedios que procesa, lo que explica por qué suele ser utilizada en temas que resultan subjetivos para las personas.  

La inteligencia artificial reveló el nombre de mujer más atractivo y causó revuelo: cuál es

Rating Cero

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
play

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

Wanda Nara volvió a ser traicionada por L- Gante: qué pasó

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

últimas noticias

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

Hace 14 minutos
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

Hace 25 minutos
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Hace 33 minutos
Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Hace 33 minutos
El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Hace 51 minutos