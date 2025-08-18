Si tenés botellas de plástico, no las tires: podés hacer estas macetas divinas Esta idea es perfecta para reutilizar los envases, decorar el living o balcón y, a su vez, divertirse mientras se crea algo. Por







Esta es una manera fácil y práctica de reciclar botellas.

Las botellas de plástico son uno de los residuos más comunes en cualquier hogar. Ya sea que tomes agua mineral, jugos o gaseosas todas las semanas, o que hayas tenido alguna fiesta donde se consumieron muchas bebidas, los envases tienden a acumularse y a ocupar bastante espacio.

Estas botellas no se tiran a la basura: lo correcto es lavarlas y llevarlas a un punto verde o de reciclado. Pero lo que quizás no todos saben es que también se pueden reutilziar y, con un mínimo esfuerzo, darles una nueva vida dentro de tu hogar.

Por ejemplo, se pueden usar las botellas de plástico para crear unas macetas divinas que van a alegrar tus ventanas, balcón o patio. Se necesita algo de maña y muy pocos materiales, la mayoría de los cuales están en casa.

Macetas hechas con botellas de plástico Pinterest Cómo hacer macetas con botellas de plástico Materiales Botellas de plástico.

Pegamento de silicona.

Tijeras o cutter.

Pintura acrílica.

Pinceles.

CD reciclados.