En medio del temporal en el AMBA, hay demoras y cancelaciones en el subte y el Premetro

Producto del temporal por las fuertes tormentas que azotan a la Ciudad de Buenos Aires , el subte y el Premetro funciona con demoras y cancelaciones. Durante la mañana, dejaron de funcionar algunas líneas. Además, la línea C sufrió el derrumbe del techo en la estación San Juan.

Las inundaciones generaron que las estaciones se llenen de agua y no sea de fácil acceso para los usuarios. Por ese motivo, la línea D no se detiene en Scalabrini Ortiz con destino a Congreso de Tucumán. También, en la línea B los trenes no paran en Medrano con senitdo a Rosas.