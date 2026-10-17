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Decretan feriado para el martes 20 de octubre: cuál es el motivo y quiénes lo pueden disfrutar

El calendario de octubre sumará una nueva jornada de descanso, que permitirá a algunos trabajadores disfrutar de una jornada de descanso durante la semana.

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Será feriado el martes 20 de octubre ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar?

Será feriado el martes 20 de octubre ¿a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar?

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  • La medida establece una nueva jornada de descanso para un grupo específico de trabajadores bonaerenses.
  • La fecha coincide con la celebración de un aniversario fundacional.
  • Los empleados públicos y del Banco Provincia podrán disfrutar del día libre.
  • Para el sector privado, la adhesión será opcional y dependerá de cada empleador.

Luego de lo que fue el fin de semana largo del 12 de octubre por el Día de la Raza, habrá un nuevo feriado en el mes. Sin embargo, la jornada no será de alcance nacional, sino que la podrán disfrutar un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

El 17 de octubre es una fecha histórica asociada a la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista.
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Mediante la Resolución 467/2026, el gobierno de Axel Kicillof oficializó los feriados y asuetos locales que tendrán lugar durante octubre en el territorio bonaerense. La medida establece las fechas correspondientes a cada localidad y permite conocer qué jornadas contarán con celebraciones o descansos especiales a lo largo del mes.

Será feriado el martes 20 de octubre, ¿en dónde?

Será feriado el martes 20 de octubre, ¿en dónde?

Por qué será feriado el martes 20 de octubre en 2026

El martes 20 de octubre será feriado para los habitantes del partido de Ezeiza y también para quienes viven en la localidad de Pirovano, municipio de Bolívar. En ambos casos, la medida tiene que ver con la celebración de su aniversario fundacional. De esta manera, quienes viven en estos dos distritos contarán con una jornada de descanso durante la mitad de la semana.

Los empleados del sector público y quienes trabajan en las sucursales del Banco Provincia tendrán el día libre por la celebración, por lo que podrán interrumpir sus actividades habituales. En cambio, en el caso de los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, sujeta a la autorización de cada empleador.

Paseo La Trocha, Ezeiza.

Paseo La Trocha, Ezeiza.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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