Decretan feriado para el martes 20 de octubre: cuál es el motivo y quiénes lo pueden disfrutar

- La medida establece una nueva jornada de descanso para un grupo específico de trabajadores bonaerenses.
- La fecha coincide con la celebración de un aniversario fundacional.
- Los empleados públicos y del Banco Provincia podrán disfrutar del día libre.
- Para el sector privado, la adhesión será opcional y dependerá de cada empleador.
Luego de lo que fue el fin de semana largo del 12 de octubre por el Día de la Raza, habrá un nuevo feriado en el mes. Sin embargo, la jornada no será de alcance nacional, sino que la podrán disfrutar un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.
Mediante la Resolución 467/2026, el gobierno de Axel Kicillof oficializó los feriados y asuetos locales que tendrán lugar durante octubre en el territorio bonaerense. La medida establece las fechas correspondientes a cada localidad y permite conocer qué jornadas contarán con celebraciones o descansos especiales a lo largo del mes.
Será feriado el martes 20 de octubre, ¿en dónde?
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Por qué será feriado el martes 20 de octubre en 2026
El martes 20 de octubre será feriado para los habitantes del partido de Ezeiza y también para quienes viven en la localidad de Pirovano, municipio de Bolívar. En ambos casos, la medida tiene que ver con la celebración de su aniversario fundacional. De esta manera, quienes viven en estos dos distritos contarán con una jornada de descanso durante la mitad de la semana.
Los empleados del sector público y quienes trabajan en las sucursales del Banco Provincia tendrán el día libre por la celebración, por lo que podrán interrumpir sus actividades habituales. En cambio, en el caso de los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, sujeta a la autorización de cada empleador.