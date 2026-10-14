14 de octubre de 2026 Inicio
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Qué pasará con los feriados si el Papa León XIV no viene a la Argentina

Tras el repentino riesgo de cancelación del itinerario apostólico, surgen dudas sobre el esquema no laborable previsto en el calendario oficial.

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El mal momento de salud de León XIV pone en duda su visita a la Argentina.

El mal momento de salud de León XIV pone en duda su visita a la Argentina.

La posible suspensión de la visita del papa León XIV a la Argentina encendió una fuerte ola de dudas alrededor del calendario oficial de feriados estipulado para noviembre. La incertidumbre abarca tanto al sector laboral que aguarda por las jornadas de descanso como a miles de turistas que ya invirtieron en pasajes, contrataron hospedajes o diagramaron sus vacaciones, a la espera de definiciones concretas por parte del Poder Ejecutivo nacional.

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Pese a que la concreción del viaje apostólico continúa supeditada de manera directa a la evolución en el cuadro de salud del máximo pontífice, una hipotética cancelación no daría de baja las jornadas no laborables en forma automática. Para rectificar o dar marcha atrás con el esquema de días libres estipulado en la normativa, la administración nacional tendría que dictar una nueva medida oficial que modifique el decreto vigente para frenar el impacto turístico.

Cuáles son los feriados de noviembre por la visita del Papa León XIV

El cronograma oficial diseñado para acompañar la llegada del papa León XIV a la Argentina contempla un esquema especial de jornadas no laborables distribuidas durante la segunda semana del mes. Según el diagrama previsto por las autoridades ministeriales, el lunes 9 de noviembre fue fijado como feriado nacional en todo el territorio argentino, buscando ordenar los desplazamientos masivos y la logística general ante la histórica convocatoria del máximo líder de la Iglesia Católica.

Asimismo, la agenda estipula jornadas no laborables específicas a nivel jurisdiccional para garantizar el correcto desarrollo de los operativos de seguridad y la movilidad de los fieles. De esta manera, el martes 10 de noviembre habrá asueto en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre el feriado alcanzará de forma exclusiva a toda la provincia de Buenos Aires para facilitar las actividades religiosas en el territorio bonaerense.

Qué pasa con los feriados si el Papa no viene a la Argentina

Frente a la posibilidad de que la Santa Sede confirme la suspensión o postergación del viaje del Sumo Pontífice, las jornadas no laborables aprobadas continuarán con total validez legal mientras no se promulgue una modificación normativa en el Boletín Oficial. La sola cancelación del itinerario papal desde la sede apostólica no altera de forma automática el esquema dispuesto, por lo que la validez del calendario dependerá exclusivamente de una posterior decisión de la administración nacional.

Ante este escenario de incertidumbre, tanto el sector patronal como los trabajadores de la actividad pública y privada deberán guiarse por las fechas normadas hasta tanto el Poder Ejecutivo determine una medida contraria. En consecuencia, las jornadas contempladas para el descanso o la prestación de servicios bajo régimen de feriado se mantendrán inalterables para la planificación laboral hasta que se expida una resolución oficial.

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