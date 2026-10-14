14 de octubre de 2026 Inicio
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Feriado del 17 de octubre en Buenos Aires: el verdadero motivo por el que es día no laborable

El Gobierno bonaerense confirmó la vigencia de la resolución que establece el asueto administrativo y día optativo para la industria y el comercio en distritos para la provincia. Esa fecha se celebra el Aniversario de la Fundación de la Villa de Luján

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El 17 de octubre es una fecha histórica asociada a la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista.

El 17 de octubre es una fecha histórica asociada a la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista.

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En el marco de la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantendrá activo el esquema fijado por la Resolución 122/2008 del Ministerio de Gabinete y Gobierno. La normativa habilita feriados locales y asuetos administrativos en los municipios donde la fecha coincide con aniversarios más allá de la agenda político partidaria.

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De acuerdo con lo dispuesto por la reglamentación provincial, la medida implica un día no laborable para la Administración Pública y de carácter optativo para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la industria y el comercio en las jurisdicciones alcanzadas.

En el caso de la localidad de Luján, el 17 de octubre coincide con un nuevo aniversario de la Fundación Cívica de la Villa de Luján, por lo que se decretó un cese de actividades para todo el personal municipal, y se mantendrán sólo los servicios esenciales, y las guardias hospitalarias. El municipio invitó a organismos nacionales, provinciales, entidades financieras y comercios locales a adherir al asueto.

Por qué Luján celebra su aniversario el 17 de octubre

El origen de la celebración en Luján se remonta al 17 de octubre de 1755, fecha en la que el entonces gobernador José de Andonaegui concedió formalmente el título de "Villa Nuestra Señora de Luján" a la población asentada junto al templo. La iniciativa fue impulsada por el vecino Juan de Lezica y Torrezuri en gratitud a la Virgen, formalizando el trazado urbano mediante los planos elaborados por el piloto de navío Agustín de La Rea.

Qué se conmemora el 17 de octubre

El 17 de octubre se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, una de las fechas más importantes de la historia política de la Argentina. Se recuerda la masiva movilización obrera y sindical que el 17 de octubre de 1945 colmó la Plaza de Mayo en Buenos Aires. La multitud exigió y obtuvo la liberación del coronel Juan Domingo Perón, quien había sido detenido unos días antes por sectores opositores de las Fuerzas Armadas. Este momento es reconocido el día fundacional del movimiento peronista, en el que la clase obrera argentina se consolidó como protagonista de la vida política del país. Tras la presión popular y su traslado a la Casa Rosada, Perón salió al balcón a hablarle a los trabajadores, un suceso que marcó el inicio de su camino hacia la presidencia en las elecciones de 1946.

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