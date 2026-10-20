El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

La Santa Sede destinará una delegación al país peruano para coordinar el viaje del sumo pontífice, previsto en noviembre luego de su estadía en la Argentina. "Seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada", afirmó el canciller Carlos Espá.

El canciller de Perú, Carlos Espá , informó que el Vaticano volverá a enviar una delegación a ese país para coordinar la visita del papa León XIV , prevista para noviembre luego de su viaje a la Argentina. La llegada de la misión de la Santa Sede ocurrirá tras la cirugía al sumo pontífice por un nódulo pulmonar, la cual abrió interrogantes sobre su gira en Sudamérica.

Espá concurrió a la comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Perú, donde se refirió ante la prensa a la logística por el viaje del sumo pontífice: "La visita del Papa va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos, pero como todos sabemos, la salud del Papa nos preocupa. Nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada y estamos elevando nuestras plegarias para que la salud del Papa se recupere plenamente".

"A la fecha me complace informar que ya se han adjudicado los procedimientos más críticos requeridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando así la infraestructura, ambientación, equipamiento, multimedia, soporte eléctrico de alta complejidad en las sedes del evento", agregó en esta línea.

La estadía de León XIV en Perú está prevista para entre el 11 y 16 de noviembre, después de su visita a Uruguay del 6 al 8 y a la Argentina entre el 8 y el 11. Su agenda en el país peruano incluye diferentes actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Por lo pronto, el papa León XIV reapareció el domingo en el Vaticano para encabezar el rezo del Ángelus , pocos días después de la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón a raíz de un adenocarcinoma. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y aseguró que retomará sus obligaciones de forma progresiva.

En tal sentido, el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, aseguró que "no hay motivos clínicos" para que no realice su viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Además, explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios.

El papa León XIV redobló sus gestiones de paz y mantuvo una llamada con Zelenski

Tras la conversación que mantuvo el viernes con el presidente ruso Vladímir Putin, el papa León XIV dialogó por teléfono el lunes con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski para abordar la crítica situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Jerson. Durante la comunicación, el Sumo Pontífice insistió en la necesidad urgente de acordar una tregua que permita el envío de alimentos y suministros médicos a los residentes atrapados por el conflicto, así como la evacuación voluntaria y segura de los civiles.

El líder supremo de la Iglesia Católica reafirmó el compromiso de la Santa Sede como mediadora en favor de la paz. "Durante la conversación, el Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky", informaron desde el Vaticano. En ese sentido, el Papa expresó su esperanza por una cooperación de Rusia y Ucrania para aliviar la tensa situación.

León XIV ofreció desde el inicio de su pontificado la Ciudad del Vaticano como un espacio neutral para negociar un acuerdo justo y duradero. Sin embargo, más allá de mantener abiertas las puertas al diálogo formal, el Pontífice busca soluciones inmediatas para los habitantes de esta ciudad de la región de Jerson. Ubicada sobre la margen izquierda del río Dniéper, la localidad se encuentra asolada por la guerra y requiere una respuesta urgente a su delicada situación.