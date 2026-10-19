20 de octubre de 2026 Inicio
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El arzobispo de Luján ratificó la visita del papa León XIV a la Argentina: "Todo sigue en pie"

Jorge Eduardo Scheinig confirmó que la programación del viaje no fue modificada y que la Iglesia local no recibió instrucciones para modificar el cronograma. "Seguimos trabajando y preparando todo para recibirlo acá el 11 de noviembre", sostuvo.

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El papa León XIV y el arzobispo de Luján

El papa León XIV y el arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig. 

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El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig, confirmó que la visita del papa León XIV al país "sigue en pie" y aseguró que la organización trabaja para recibirlo entre los días 8 y 11 de noviembre, con una actividad prevista en la ciudad bonaerense el último día de la gira.

El papa León XIV se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.
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"Todo sigue en pie. Vamos para adelante", afirmó Scheinig este lunes en diálogo con Radio Mitre, al ser consultado por el estado de los preparativos luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice.

El arzobispo indicó que la Iglesia local no recibió instrucciones para modificar el cronograma. "A nosotros no nos dijeron: 'Bueno, bajen esto'. Seguimos trabajando y preparando todo para recibirlo del 8 al 11, acá en Luján el 11", sostuvo.

Scheinig señaló que la organización se concentra en garantizar el ingreso y la salida de los asistentes ante una convocatoria que podría ser masiva. "Nos sentimos muy responsables de recibir. Creemos que va a venir mucha gente", explicó.

Los preparativos para recibir al papa León XIV en Luján

El arzobispo evitó fijar una estimación de público, aunque admitió que la situación de salud del Papa puede aumentar la expectativa por su llegada. "Que la gente llegue bien y se vaya bien también", subrayó respecto a las prioridades logísticas para la jornada en Luján.

En este sentido, Scheinig respondió que la figura del pontífice despierta un fervor difícil de medir y vinculó esa respuesta con la necesidad de referentes espirituales. "Cómo repercute la figura de un líder espiritual en la vida de las personas es un misterio también", expresó. A la vez, recomendó que quienes asistan tengan paciencia frente a la magnitud que podría alcanzar la movilización.

El arzobispo también se refirió a la aparición pública del Papa durante el Ángelus, pocos días después de la cirugía. Y describió como "asombrosa" su recuperación y asoció su actitud con la convicción con la que ejerce su misión religiosa.

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"El Papa está enfocado en entregar su vida", expresó Scheinig. Según consideró, una vocación profunda puede aportar fortaleza para atravesar circunstancias de salud complejas, aunque aclaró que cada caso requiere explicaciones médicas particulares.

El papa León XIV reapareció este domingo en el Vaticano para encabezar el rezo del Ángelus, pocos días después de la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón a raíz de un adenocarcinoma. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y aseguró que retomará sus obligaciones de forma progresiva.

Luján se prepara para recibir al papa León XIV.

Luján se prepara para recibir al papa León XIV.

Qué dijo el médico del papa León XIV sobre su viaje a Sudamérica

El médico cirujano que operó a León XIV el pasado martes aseguró que "no hay motivos clínicos" para que el papa no realice su viaje a Uruguay, Argentina y Perú previsto para noviembre. Además explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios.

Al ser consultado por la prensa del Vaticano respondió: "Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar".

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