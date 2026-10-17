Corta la semana: será feriado el miércoles 21 de octubre en 2026 Octubre tendrá un nuevo feriado local que les dará a algunos trabajadores la posibilidad de hacer una pausa en medio de la semana laboral. Por Agregar C5N en









Para cortar la semana, será feriado el miércoles 21 de octubre. Pixabay

El miércoles 21 de octubre habrá un feriado local en la provincia de Buenos Aires.

La jornada coincidirá con un nuevo aniversario fundacional.

El descanso tendrá lugar en plena semana laboral.

El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. El cronograma establecido por la provincia de Buenos Aires contempla distintas fechas especiales durante octubre, que pueden alterar el funcionamiento habitual de varios partidos y localidades. La disposición alcanza a las oficinas públicas y las sucursales del Banco Provincia, mientras que en el sector privado la adhesión depende de cada empleador.

Las jornadas previstas corresponden a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales de distintas localidades bonaerenses. Según la fecha, algunos de estos días podrán sumarse al fin de semana y generar un descanso más prolongado, mientras que otros quedarán en medio de la semana laboral.

Será feriado el miércoles 21 de agosto en un partido bonaerense. Freepik Por qué es feriado el 21 de octubre en 2026 Tras lo que fue el fin de semana largo producto del Día de la Raza, octubre tendrá una nueva jornada de descanso para un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

El miércoles 21 de octubre será feriado en el partido de Brandsen, debido a que se cumple un nuevo aniversario de su fundación, que se dio en 1875. De esta manera, los habitantes del distrito, que cumple 151 años, tendrán la posibilidad de disfrutar un día libre en plena semana de trabajo.

Municipalidad de Brandsen. InfoBrandsen Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.