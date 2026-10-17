- El miércoles 21 de octubre habrá un feriado local en la provincia de Buenos Aires.
- La jornada coincidirá con un nuevo aniversario fundacional.
- El descanso tendrá lugar en plena semana laboral.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
El cronograma establecido por la provincia de Buenos Aires contempla distintas fechas especiales durante octubre, que pueden alterar el funcionamiento habitual de varios partidos y localidades. La disposición alcanza a las oficinas públicas y las sucursales del Banco Provincia, mientras que en el sector privado la adhesión depende de cada empleador.
Las jornadas previstas corresponden a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales de distintas localidades bonaerenses. Según la fecha, algunos de estos días podrán sumarse al fin de semana y generar un descanso más prolongado, mientras que otros quedarán en medio de la semana laboral.
Será feriado el miércoles 21 de agosto en un partido bonaerense.
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Por qué es feriado el 21 de octubre en 2026
Tras lo que fue el fin de semana largo producto del Día de la Raza, octubre tendrá una nueva jornada de descanso para un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.
El miércoles 21 de octubre será feriado en el partido de Brandsen, debido a que se cumple un nuevo aniversario de su fundación, que se dio en 1875. De esta manera, los habitantes del distrito, que cumple 151 años, tendrán la posibilidad de disfrutar un día libre en plena semana de trabajo.