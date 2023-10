Segundo vuelo de repatriados: las emotivas historias de los llegados a la Argentina

En uno de los testimonios, Diego confesó que el detonante fue "cuando uno de los misiles explotó cerca de casa", y que perdió mucha gente en esta guerra: "No puedo describir que siento, no sabía si quería volver para acá o no, es todo muy incierto. En el momento en que suenan las sirenas todos nos unimos y salimos para el refugio. En el avión todos teníamos miedo. Acá vuelvo a Almagro con familiares y amigos. Estaré acá un tiempo hasta que la situación mejore".

Por su parte, Ethel comentó que vive hace 7 años en Israel, en Tel Aviv, y que decidió anotarse entre los repatriados por el pedido de su madre: "Mi mamá me hizo volver, acá las cosas se vieron con otra magnitud. Estoy perdida y no entiendo nada".

Otra mujer llamada Noga se estrechó en un abrazo con la amiga que la recibió en el Aeropuerto de Ezeiza: "Muy agradecida con el Gobierno, la Embajada y la Cancillería. Fue todo muy loco. La guerra que se vive en Israel. Es todo muy triste".

Otros hermanos, dos hombres se abrazaron y resaltaron: "Gracias a Aerolíneas Argentinas, hoy es mi cumpleaños. Este es mi país, yo soy porteño", comentó feliz y se fue abrazando a su familia.

Otra mujer que vive en un "kibutz" pegado a la Franja de Gaza relató que "fue muy difícil porque hemos perdido muchos amigos". Enseguida se unió en un abrazo con su mamá y confesó: "Estoy feliz, rara, me vino a recibir mi mamá y una amiga. Temía por mi vida. Murió gente al lado mío. Necesitaba a mi familia. En cuanto a los traslados nos llevaron al sur de Israel. Estuvimos dos horas rodeados por Hamás hasta que pudimos subirnos a dos colectivos y salir".

La misma repatriada dejó a su hija en Israel: "No la pude convencer. Una de mis hijas que se quedó allá por sus amigos que fueron raptados y piensa que los va a poder ayudar. Después de todo lo que pasó vivo el día a día y no se que es lo que va a pasar y vivo el momento. Estoy feliz".

Fabián es médico, en una clínica ambulatoria, que no recibía heridos, pero que se trabajaba con alarma y tensión para acompañar a los pacientes. "Gracias a la Cancillería y a los consulados que se movieron rápido -dijo- . Estaba en el sur, pero estábamos alertas, para correr al bunker. Tengo familia que quedó allá y mucho no pudimos despedirnos. Fue todo por mensaje y esperamos encontrarnos en algún momento".

Al lado, estaban los padres de Fabián que se ocuparon de dejar en claro el agradecimiento para "el Gobierno argentino y la cancillería y la aerolínea de Argentina".

Entre los varios testimonios de vida, coincidieron en el agradecimiento al Gobierno por tomar la decisión de repatriarlos: "Yo había ido por unos días a la casa de mi hermana y tenía pasaje para el 11 de noviembre. Ella quedó allá. Gracias a Argentina que me trajo y llenamos los formularios y acá estamos. Fue difícil. No podes creer que este pasando esto y que el ser humano pueda hacer esto. Gracias al Presidente que nos trajo".

Entre los recién llegados de Roma, este martes a las 15, estaba Gabriela, con sus hijos de 12 y 10 años, que tuvieron que separarse de su papá y su mascota: "Estamos hace 15 años allá y decidimos volver. Mi marido se quedó junto con nuestra perra. Esperamos que se termine pronto y sentimos que teníamos que sacar a los chicos de esta situación. Esperar y rogar que todo se calme. Como nos recibieron en el Consulado, en Roma y acá fue maravilloso. Es un Estado presente. Estábamos en el sur, en un desierto, a una hora de Gaza. Recibimos gente en casa, se organizó gente para llevar remedios. Gente que está literalmente sin nada".

Otro joven, que vivía en el centro de Tel Aviv, resaltó que "uno no está acostumbrado a ver este tipo de situaciones. El tema de los bombardeos alerta a los chicos y por seguridad nos vinimos acá (a la Argentina). Hace 20 años que estábamos allá", relató un padre de familia.

Magalí, que vivía en Tel Aviv, aclaró que "hace 9 meses que estaba ahí, la verdad que con lo que pasó no me sentía segura y con el ruido de las alarmas todo era difícil. Espero que todo se termine pronto con el apoyo de todos los países".

Muchos no pudieron despedirse de su familia, otros esperan volver en cuanto esto pase. Todos agradecen el volver al país y sentirse seguros, poder reencontrarse y abrazarse después de tanto dolor e injusticia. Pidieron por la paz. Agradecieron "que la bandera argentina siempre esté presente en estas situaciones".