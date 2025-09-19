Se viene un eclipse solar en septiembre 2025: cuándo es, horario y cómo verlo

El evento cubrirá gran parte del disco solar y será visible en zonas específicas del hemisferio sur, con transmisión global en línea.

El eclipse parcial de septiembre cubrirá hasta un 80% del Sol en su punto máximo.

El 21 de septiembre de 2025 tendrá lugar un eclipse solar parcial que promete ser uno de los más espectaculares de la década, ya que la Luna cubrirá hasta un 80% del disco solar en su punto máximo. Será el último del año y coincidirá con el equinoccio , lo que lo convierte en un fenómeno astronómico con un plus simbólico.

Este evento llega apenas dos semanas después de la “Luna de Sangre” , el eclipse lunar total que cautivó a observadores de todo el mundo el 7 de septiembre . Ahora, la atención vuelve al Sol con un espectáculo que, aunque parcial, tendrá una profundidad tal que marcará un hito en los registros de esta década.

La duración total del eclipse será de aproximadamente 4 horas y 30 minutos , comenzando a las 17:29 y finalizando a las 21:53 . A lo largo de ese lapso, distintas regiones del planeta podrán apreciar cómo la sombra de la Luna se proyecta sobre el Sol, dejando ver la clásica figura de media luna brillante .

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol , proyectando una sombra que bloquea parte o la totalidad de su luz. En el caso de un eclipse parcial, como el de este septiembre, los tres cuerpos no se alinean de manera perfecta y solo una porción del astro queda cubierta, generando la forma de media luna característica .

Dónde se verá el eclipse solar parcial en septiembre 2025

La visibilidad será limitada: solo quienes se encuentren en Australia, Nueva Zelanda, Antártida y zonas del Pacífico sur podrán observarlo en su máxima expresión. En lugares como la isla Stewart o Macquarie Island se alcanzarán coberturas cercanas al 80%, mientras que en ciudades como Sídney apenas será perceptible. Para el resto del mundo, habrá transmisiones en vivo que permitirán seguir el fenómeno minuto a minuto.

A qué hora se verá el eclipse solar parcial el 21 de septiembre 2025

El inicio está previsto a las 17:29 y alcanzará su punto máximo a las 19:41 (TU). Según la ubicación, la experiencia será distinta:

Argentina, Uruguay y Chile : 16:41

México : 13:41

Colombia y Perú : 14:41

Miami y Nueva York : 15:41

España: 21:41

En el Pacífico sur, el eclipse será más profundo y el Sol apenas se verá como una delgada media luna.