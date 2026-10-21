Granizo en la Ciudad de Buenos Aires: a qué hora deja de llover en el AMBA En gran parte de Buenos Aires se registran precipitaciones intermitentes de poca duración acompañadas por otros fenómenos como truenos o granizo. La inestabilidad y falta de sol continuarán durante el transcurso del día. Por Agregar C5N en









Graniza en algunas partes de la Ciudad Auntónoma de Buenos Aires y alrededores.

Comenzó a diluviar en ciertas zonas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las tormentas se desplazaron al centro de la provincia de Buenos Aires con intensa actividad eléctrica y granizo. En redes sociales compartieron varias imágenes y videos de la granizada en algunos sectores.

El mal tiempo continúa y el sol parece que desapareció de la Ciudad, la meteoróloga Sheila Marquez informó para la pantalla de C5N que "no se descarta el granizo en CABA, un recambio de aire muy drástico originó esta línea de tormenta que provenía del norte de la provincia".

Junto a las lluvias ocurrió un descenso de las temperaturas de 20 a 16 grados. "Está pronosticado que tengamos tormentas durante la tarde y lloviznas durante el periodo nocturno", añadió.

INFO> Granizo en distintos puntos de CABA hace instantes. Creditos a los autores.#CABA #tormenta #granizo #LaPlata pic.twitter.com/qnGWWYcsj8 — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) October 21, 2026 Por su parte, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicaron que las lluvias intensas de poca duración y actividad eléctrica inestable se mantendrádurante toda la jornada y que "las lluvias y tormentas afectarán al Litoral, región central y norte de Patagonia". Los barrios donde pasó la tormenta y se registró granizo son General Rodríguez, Morón y Quilmes.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: cómo seguirá el tiempo Las provincias de Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados localmente.

Tiempo Al igual que Misiones, Corrientes, Chaco y Corrientes donde las precipitaciones podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Mientras que la zona cordillerana de Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca están bajo aviso por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.