21 de octubre de 2026 Inicio
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Un rayo cayó en el Hipódromo de San Isidro y mató a cuatro caballos de polo

El relámpago impactó en el Jockey Club durante una práctica y fulminó a cuatro yeguas pura sangre y dejó herido a un cuidador.

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El Jockey Club de San Isidro es una de las sedes principales y más emblemáticas del prestigioso del Jockey Club Argentino. 

El Jockey Club de San Isidro es una de las sedes principales y más emblemáticas del prestigioso del Jockey Club Argentino. 

Un rayo cayó durante la mañana del miércoles 21 de octubre en la cancha 6 del Jockey Club de San Isidro y mató a cuatro caballos de polo durante una práctica, mientras que un cuidador resultó herido al ser despedido por la descarga. En el predio había veinte animales bajo supervisión y el hecho, que también afectó a otras yeguas aunque lograron recuperarse, generó conmoción entre los testigos y en el ámbito deportivo.

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Según los testigos, dos yeguas se desplomaron en medio del episodio, aunque lograron recuperarse poco después. Un detalle que sorprendió a los presentes fue que las vendas rojas que cubrían sus patas se cortaron justo a la altura de los tobillos tras la descarga. De acuerdo a los testimonios, los caballos afectados no eran de los más valiosos dentro del plantel, lo que igualmente no restó impacto al hecho.

El cuidador, por su parte, fue despedido unos tres metros por la fuerza del rayo, cayó de espaldas y recibió atención médica en un hospital cercano donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro y su estado no reviste gravedad, aunque el episodio dejó conmoción entre quienes presenciaron la escena.

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Esto implica un escenario de inestabilidad, con lluvias más frecuentes e intensas en distintas regiones del país y temperaturas que podrían variar respecto de los promedios habituales.

En paralelo, el organismo emitió un informe con alertas amarillas que abarcan a 15 provincias por tormentas y fenómenos de variada intensidad. Entre ellas, diez provincias —como Chubut, Neuquén, Río Negro, San Luis, Córdoba, La Pampa, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones— esperan chaparrones fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posible granizo, lo que anticipa un verano marcado por la inestabilidad climática.

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