21 de octubre de 2026 Inicio
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Lluvia, sol y granizo en Buenos Aires: a pesar de la inestabilidad y la temperatura máxima será de 20°

En algunas zonas como Quilmes cayó granizo durante las primeras horas de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas y viento para 14 provincias de Argentina.

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Los chaparrones se presentarán durante la tarde/ noche del jueves 21 de octubre. 

Los chaparrones se presentarán durante la tarde/ noche del jueves 21 de octubre. 

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Buenos Aires amaneció con lloviznas y chaparrones, durante las primeras horas del día se cayó granizo en la zona de Quilmes y la inestabilidad se mantendrá durante gran parte de la jornada del sábado 21 de octubre. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas y viento para 14 provincias de Argentina.

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Desde el SMN emitieron un informe sobre los próximos días donde adelantaron que comienza un "nuevo periodo de lluvias y tormentas en el norte del Litoral que pueden complicar el panoroma hídrico en la región. A partir de mañana y hasta el domingo, inclusive, la precipitación acumulada puede superar los 100 mm".

Según explicó el SMN en un video que "sobre el norte del litoral se va a iniciar un periodo extenso de nuevas lluvias y tormentas pudiendo agravar la situación hídrica y la crecida de los ríos tanto Iguazú como Paraná fundamentalmente por los sectores de dónde se espera que llueva".

En el centro del país y de la región patagónica sistema de baja presión sobre el océano pacífico va a complicar el panorama meteorológico a partir del martes a la tarde con lluvias y tormentas fuertes, por la región de Cuyo desde Mendoza hasta la Patagonia.

A partir de mañana aire cálido, húmedo y un frente estacionario van a estar interactuando constantemente y la primera tanda de tormentas fuertes sobre el norte del Litoral a partir del miércoles a mediodía, se espera de 30 a 50 mm. Entre jueves, viernes y sábado, chaparrones que pueden dejar mucha caída de agua en el Litoral.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: cómo seguirá el tiempo

Las provincias de Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados localmente.

Al igual que Misiones, Corrientes, Chaco y Corrientes donde las precipitaciones podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Mientras que la zona cordillerana de Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Catamarca están bajo aviso por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

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