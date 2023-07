Se podrá estacionar por 24 hora en la Ciudad y los peajes serán gratuitos

Desde el ente gubernamental, igualmente, recuerdan la restricción para estacionar en los sectores donde está prohibido las 24 horas: rampas, veredas, paradas de transporte público, sectores de carga y descarga, ochavas, reservas de estacionamiento para personas con discapacidad, ingreso a cocheras, pasajes, ciclovías, etc.

La medida corre también en aquellas calles en las que funciona el sistema de estacionamiento medido: el mismo no tendrá vigencia durante las 24 horas del viernes 7 de julio y se podrá estacionar de manera gratuita en micro y macrocentro.

Asimismo, tanto los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires como el sistema Ecobici serán gratuitos durante las 24 horas de este viernes.

Peajes

No se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos por el paro de colectivos y trenes

En medio del caos que se vive en la zona del AMBA a partir del paro nacional de colectivos y el paro del Tren Sarmiento que todavía no ha sido levantado, la ministra de Trabajo Kelly Olmos aseguró que no se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos.

La funcionaria habló de un "lock out patronal" y explicó la situación puntual que sucede con los colectivos: "Se agotó la etapa de la paritaria, hubo una resolución conjunta de trabajo y transporte en junio de un aumento en abril, mayo y junio".

Luego, profundizó: "Transporte depositó a empresas la parte que corresponde al subsidio para el pago de salarios. Las empresas se rehúsan a liquidar los incrementos aduciendo que tienen otros costos. Ellos se niegan a usarla para su destino, lo que constituye un delito penal".

Asimismo, en diálogo con Radio La Red, Olmos remarcó que el impacto de esta situación es "muy alto", pero que se redactará una resolución para que a los trabajadores que no están directamente involucrados con el conflicto que no pudieron llegar a su trabajo no se les descuente el presentismo.

"En cuanto al Sarmiento, es un tema de convenio colectivo. Es un conflicto entre sectores jerárquicos, como no tienen capacidad de parar los trenes, bloquearon la salida de las unidades", relató, a la vez que agregó: "Lo que están haciendo es una medida de extorsión muy grave".