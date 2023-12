Se multiplican los reclamos por el ajuste de Milei: "Nos re mintieron, nosotros somos la casta"

En esa línea, los autoconvocados van llegando de diferentes pares del Gran Buenos Aires y uno de ellos paró a dialogar con C5N y manifestó que se sumará al apoyo de la CTA y CGT, ya que considera que las medidas anunciadas por el líder La Libertad Avanza atenta con el bolsillo de la clase media.

“Nos re mintieron, nos hablaron de casta. Soy autoconvocado, no pertenezco a ningún gremio y ahora voy a ir a manifestar, a apoyar a la CGT y a la CTA porque esto es una vergüenza”, señaló Matías en Turno Mañana.

En ese contexto, apuntó contra el Gabinete conformado por Milei al considerar que “nos ponen a Toto Caputo que te firma deudas a cien años, después ponen a Patricia Bullrich que estuvo en el Gobierno de De La Rúa”. “La verdad es que no entiendo qué es la casta para él. El Presidente dice que el ajuste no lo paga la gente, lo paga la casta… nosotros somos la casta, nos mintieron. Ellos tienen espalda para pagar esto, pero nosotros no”, reflexionó.

Por otro lado, pidió que “la clase media tiene que dejar de defender un modelo que no nos pertenece, porque la clase media se olvidó que en los Gobiernos anteriores, si bien no estuvimos perfecto, compraban tierras, cambiaban autos, vacacionaban. Vamos a ver ahora, con este Gobierno, qué tanto van a vacacionar”.

“Milei habla de todo dentro de la ley, pero por qué no pasa el decreto por el Congreso si esto es una República, no una monarquía. Si a él le gusta todo dentro de la ley. Lo único que espero es que ahora la oposición, adentro del Congreso, ponga lo que tiene que poner y que los sindicatos y las agrupaciones se junten todas porque si no se juntan ellos nos van a llevar por arriba y la vamos a pasar mal”, agregó.

Al mismo tiempo, hizo un análisis de lo que podría llegar a pasar si no dan marcha atrás con los aumentos en las tarifas que afectarán al bolsillo del día a día de los argentinos: “Este es el telón de lo que recién arranca. Ahora vamos a ver cómo van a viajar los trabajadores. Si no hacemos fuerza este tipo nos va a pasar por arriba y esto recién arranca, la vamos a pasar muy mal”.

“Es verdad que estamos mal y que hay que ajustar la economía, pero acá no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo cuál es el camino”, concluyó.

El Gobierno ratificó que aplicará el protocolo antipiquetes en la marcha de la CGT

Este miércoles, la CGT realizará una movilización hacia Tribunales para cursar presentaciones y amparos judiciales en demanda de la “inconstitucionalidad” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dado a conocer por el presidente Javier Milei la semana pasada.

Ante esto, el Gobierno confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Estamos observando cómo evoluciona la organización de las marchas para el miércoles”, expresó en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Además, ratificó que “todas las medidas de disuasión que hemos tomado en la marcha anterior serán las mismas que se tomen no solo este miércoles sino en cualquier otra que pueda existir”.

“Se va a seguir controlando la movilidad de quienes participan, puntualmente a los colectivos y la estructura habitual que se utiliza”, añadió.