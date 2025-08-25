Se incendió un colectivo en Villa Ortúzar: dos pasajeros debieron ser atendidos

Un colectivo de la línea 140 se incendió este lunes en plena Avenida Álvarez Thomas al 1600, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, alrededor de las 4:30 de la madrugada. El hecho generó un inmediato despliegue de los Bomberos y el SAME, que atendieron a dos ocupantes de la unidad por inhalación de humo.
Según testigos, los ocupantes comenzaron a percibir humo proveniente del motor. Ante la situación, el chofer detuvo la marcha y, en pocos minutos, las llamas se propagaron en la parte trasera de la unidad. Todavía se desconocen los motivos del inicio del fuego.
Efectivos de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para controlar y extinguir el fuego, mientras que el SAME asistió a dos adultos que presentaban síntomas de inhalación de humo. Ambos fueron oxigenados en el lugar, recibieron el alta inmediata y se confirmó que su estado no revestía gravedad.