Se incendió un colectivo en Villa Ortúzar: dos pasajeros debieron ser atendidos La unidad de la línea 140 se prendió fuego cuando realizaba su recorrido a la altura de Álvarez Thomas y Tronador. Los ocupantes de que viajaban en el vehículo fueron asistidos por inhalación de humo. Por







Un colectivo de la línea 140 se incendió este lunes en plena Avenida Álvarez Thomas al 1600, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, alrededor de las 4:30 de la madrugada. El hecho generó un inmediato despliegue de los Bomberos y el SAME, que atendieron a dos ocupantes de la unidad por inhalación de humo.

Según testigos, los ocupantes comenzaron a percibir humo proveniente del motor. Ante la situación, el chofer detuvo la marcha y, en pocos minutos, las llamas se propagaron en la parte trasera de la unidad. Todavía se desconocen los motivos del inicio del fuego.