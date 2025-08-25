25 de agosto de 2025 Inicio
Se incendió un colectivo en Villa Ortúzar: dos pasajeros debieron ser atendidos

La unidad de la línea 140 se prendió fuego cuando realizaba su recorrido a la altura de Álvarez Thomas y Tronador. Los ocupantes de que viajaban en el vehículo fueron asistidos por inhalación de humo.

Un colectivo de la línea 140 se incendió este lunes en plena Avenida Álvarez Thomas al 1600, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, alrededor de las 4:30 de la madrugada. El hecho generó un inmediato despliegue de los Bomberos y el SAME, que atendieron a dos ocupantes de la unidad por inhalación de humo.

Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.
Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Según testigos, los ocupantes comenzaron a percibir humo proveniente del motor. Ante la situación, el chofer detuvo la marcha y, en pocos minutos, las llamas se propagaron en la parte trasera de la unidad. Todavía se desconocen los motivos del inicio del fuego.

Efectivos de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para controlar y extinguir el fuego, mientras que el SAME asistió a dos adultos que presentaban síntomas de inhalación de humo. Ambos fueron oxigenados en el lugar, recibieron el alta inmediata y se confirmó que su estado no revestía gravedad.

