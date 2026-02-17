Nico Repetto mostró a su nieto Timoteo en redes, pero borró la foto: ¿por pedido de Juana? El conductor publicó una imagen familiar para celebrar el nacimiento del nuevo integrante del clan, pero eliminó el posteo poco después. Crecen las versiones sobre un posible enojo de su hija por exponer la privacidad del bebé de forma prematura. + Seguir en







Juana y Nico Repetto, felices con la llegada de Timoteo. La Nación / El Editor Platense

Nicolás Repetto publicó una foto familiar para celebrar el nacimiento de su nieto Timoteo, hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, pero la publicación fue eliminada de su perfil de Instagram pocas horas después, lo que desató incertidumbre y diversas teorías entre sus seguidores acerca de un posible conflicto con su hija.

Según informó Karina Iavícoli en Infama, la actriz se habría enjojado con el conductor por ese posteo. "Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen", comenzó la panelista en el programa de América TV. Al parecer, la decisión de borrar el contenido responde a un pedido de Juana, que quiere manejar la comunicación de su maternidad.

Nico Repetto compartió en su cuenta de Instagram una foto de Juana con su nieto Timoteo Nico Repetto compartió en su cuenta de Instagram una foto de Juana con su nieto Timoteo. Instagram Iavícoli explicó que Juana acaba de ser madre y el bebé tiene apenas unos días de vida fuera del vientre materno. "Parece ser que a Nico, por el amor, se le ocurrió postear la foto del nieto", agregó la periodista sobre el impulso del animador. Sin embargo, la actriz no había compartido aún ese material y el abuelo expuso una imagen de absoluta intimidad sin previo consentimiento.

La ausencia de Sebastián Graviotto en el parto también sumó tensión al contexto familiar del nacimiento, ocurrido el pasado 12 de febrero. El instructor de snowboard permanece en Japón por compromisos laborales y no logró llegar al quirófano para el nacimiento por cesárea programada. "No es una decisión mía", aclaró la influencer semanas atrás para frenar las críticas constantes de los usuarios hacia el padre del niño.

Graviotto y Repetto El padre del bebé no estuvo presente en el parto de su expareja por motivos laborales. Redes sociales Juana decidió responder a los cuestionamientos con una captura de videollamada donde se observa al padre conocer al recién nacido a la distancia. Sobre la imagen, la hija de Reina Reech escribió la palabra "Gracias" para demostrar que el vínculo como padres continúa de forma respetuosa.