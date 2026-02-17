Nico Repetto mostró a su nieto Timoteo en redes, pero borró la foto: ¿por pedido de Juana?
El conductor publicó una imagen familiar para celebrar el nacimiento del nuevo integrante del clan, pero eliminó el posteo poco después. Crecen las versiones sobre un posible enojo de su hija por exponer la privacidad del bebé de forma prematura.
Juana y Nico Repetto, felices con la llegada de Timoteo.
La Nación / El Editor Platense
Nicolás Repetto publicó una foto familiar para celebrar el nacimiento de su nieto Timoteo, hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, pero la publicación fue eliminada de su perfil de Instagram pocas horas después, lo que desató incertidumbre y diversas teorías entre sus seguidores acerca de un posible conflicto con su hija.
Según informó Karina Iavícoli en Infama, la actriz se habría enjojado con el conductor por ese posteo. "Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen", comenzó la panelista en el programa de América TV. Al parecer, la decisión de borrar el contenido responde a un pedido de Juana, que quiere manejar la comunicación de su maternidad.
Iavícoli explicó que Juana acaba de ser madre y el bebé tiene apenas unos días de vida fuera del vientre materno. "Parece ser que a Nico, por el amor, se le ocurrió postear la foto del nieto", agregó la periodista sobre el impulso del animador. Sin embargo, la actriz no había compartido aún ese material y el abuelo expuso una imagen de absoluta intimidad sin previo consentimiento.
Juana decidió responder a los cuestionamientos con una captura de videollamada donde se observa al padre conocer al recién nacido a la distancia. Sobre la imagen, la hija de Reina Reech escribió la palabra "Gracias" para demostrar que el vínculo como padres continúa de forma respetuosa.
La llegada de Timoteo agrandó el corazón de la actriz, quien ya regresó a su casa para reencontrarse con Toribio y Belisario. "Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo", escribió emocionada en sus redes sociales tras recibir el alta médica. Mientras tanto, el misterio por la foto borrada de su padre sigue latente, lo que evidencia los límites que impone la influencer sobre su vida privada.