El primer ganador de Expedición Robinson: qué fue de la vida de Sebastián Martino Tras su paso por la televisión argentina, tomó un camino que lo llevó a instalarse en el exterior, donde logró desarrollar una extensa carrera profesional y formar su familia. Agregar C5N en









El primer ganador de Expedición Robinson: ¿qué fue de la vida de Sebastián Martino? YouTube

Se consagró en un reality que marcó un antes y un después en la televisión argentina.

Su paso por el programa cambió el rumbo de su carrera profesional.

Con el tiempo, logró hacerse un lugar en la televisión de otro país.

Actualmente trabaja en uno de los ciclos de entretenimiento más exitosos de la región. Mucho antes de que los realities se convirtieran en una presencia habitual de la televisión argentina, un programa puso a prueba a un grupo de participantes en una isla desierta. En el año 2000, Expedición Robinson, conducido por Julián Weich en Canal 13, se transformó en un éxito de audiencia y tuvo como primer ganador a Sebastián Martino. Por entonces, era un joven abogado que estaba dando sus primeros pasos profesionales y no imaginaba que aquella experiencia cambiaría el rumbo de su vida.

La final del ciclo se realizó el 2 de octubre de 2000 y enfrentó a Martino con Adrián, otro de los participantes que había llegado hasta la última instancia. La decisión quedó en manos de los concursantes eliminados, quienes debían elegir al ganador de la competencia. Finalmente, Sebastián consiguió siete votos contra seis y se llevó el premio principal, en una definición que fue seguida por millones de espectadores.

En el año 2000, Sebastián Martino se convirtió en el primer ganador de Expedición Robinson. YouTube El triunfo tuvo una importante repercusión en la televisión argentina. El programa superó los 30 puntos de rating y alcanzó picos de 34, mientras que el premio era de $100 mil, equivalentes a u$s100 mil durante la convertibilidad. Sin embargo, Martino tuvo una reacción particular después de consagrarse: no se mostró eufórico y reconoció que no necesariamente se sentía más feliz por haber ganado, ya que consideraba que todos sus compañeros habían hecho méritos para llegar a esa instancia.

Qué fue de la vida de Sebastián Martino Después de su paso por la televisión argentina, Sebastián decidió continuar su camino en el mundo del entretenimiento, aunque desde un lugar diferente. Se instaló en Colombia y consiguió una oportunidad laboral en Caracol Televisión, una de las principales cadenas del país. Allí comenzó a trabajar en producción y aprovechó la experiencia que había adquirido frente a las cámaras para desarrollarse detrás de escena.

Su recorrido incluyó distintos formatos de entretenimiento y realities de competencia. Participó en la segunda edición colombiana de Expedición Robinson y también trabajó en la versión local de Gran Hermano. Más adelante, formó parte de producciones como Next Top Model y Asia Express, hasta encontrar un lugar destacado dentro de uno de los programas más reconocidos de la televisión colombiana: Desafío.

Desde hace un tiempo, trabaja como Director de Juegos en Desafío. Caracol Televisión Desde hace varios años, Martino trabaja como Director de Juegos de ese reality, donde se encarga de diseñar, planificar y probar las competencias. Además, desde 2017 aparece frente a las cámaras bajo el personaje de El Juez, encargado de supervisar las pruebas y controlar que los participantes cumplan las reglas. Su imagen, con ropa deportiva y lentes oscuros, se volvió característica del programa, al igual que su tradicional frase: "Preparados, listos, ya". A diferencia de otras figuras que surgieron de los realities, Sebastián mantiene un perfil bajo fuera de la televisión y no suele hablar públicamente sobre su pasado en Argentina. Actualmente vive en Colombia, donde formó su familia: está casado desde hace más de una década y tiene dos hijos.