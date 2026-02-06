6 de febrero de 2026 Inicio
Esta joven pareja se estaba casando pero al momento de dar el sí, faltaban las alianzas: como fue el momento que se viralizó

La historia continúa sumando reproducciones y comentarios por el desenlace que sorprendió a todos los presentes.

Por
  • Una confusión durante los preparativos provocó que nadie supiera dónde estaban las alianzas justo antes del momento más importante de la ceremonia, generando sorpresa entre familiares y organizadores.

  • El episodio se hizo viral tras ser compartido en TikTok por Antonella de Giuda, hermana del novio, quien mostró cómo el casamiento tuvo que improvisar para continuar con normalidad.

  • Los organizadores consiguieron anillos prestados para que la ceremonia pudiera continuar, evitando que el imprevisto arruinara el momento y convirtiéndolo en una anécdota divertida.

  • Durante la fiesta, el episodio fue recordado con humor y se destacó la tranquilidad de la pareja para adaptarse a los contratiempos, demostrando que los imprevistos pueden transformarse en recuerdos inolvidables.

Un casamiento soñado puede transformarse en un momento inolvidable por razones inesperadas, y eso fue justamente lo que ocurrió con una joven pareja cuyo casamiento terminó convirtiéndose en furor en redes sociales. El episodio, ocurrido en plena ceremonia, fue registrado por invitados y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa y humor ante la situación.

Las imágenes muestran el instante clave del evento, cuando todo parecía avanzar con normalidad hacia el esperado “”. Sin embargo, un detalle imprevisto alteró el protocolo tradicional y generó una escena tan espontánea como memorable, que terminó captando la atención de usuarios de distintos países.

Así fue el momento viral donde una joven pareja se olvidó las alianzas

pareja alianzas

Un inesperado error convirtió una boda en una historia tan divertida como inolvidable: por una confusión de último momento, nadie sabía dónde estaban las alianzas y los novios tuvieron que intercambiar anillos prestados para poder continuar con la ceremonia.

La anécdota se hizo viral luego de que Antonella de Giuda, hermana del novio y diseñadora de modas uruguaya, compartiera el momento en TikTok. En el video relató que, al llegar al lugar del casamiento, la familia comenzó a preguntarse quién tenía los anillos. La madre de la novia explicó que se los había entregado al fotógrafo, pero nadie pudo confirmar su paradero y el desconcierto se apoderó de todos.

pareja alianzas

Para no frenar la ceremonia, los organizadores consiguieron rápidamente anillos sustitutos y el casamiento pudo celebrarse sin inconvenientes. Finalmente, pudieron encontrarlos. Más tarde, durante su discurso, Antonella se tomó la situación con humor y destacó la naturalidad de la pareja para enfrentar los imprevistos, recordando incluso que hasta pocos días antes tampoco estaba definido el ramo de la novia.

