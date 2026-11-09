Quiénes son Marta y Norma, las residentes que hablaron frente al papa León XIV en Don Orione Las historias de las dos mujeres en el instituto residencial de Claypole emocionaron al Santo Padre, quien realizó una breve celebración en el lugar y rezó por las personas con discapacidad. Por Agregar C5N en









El papa junto a Marta en Don Orione. Redes sociales

El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y escuchó la palabra de dos residentes llamadas Marta Griselda Torres y Norma Liliana Donato. Ambas contaron su historia y destacaron como la institución, en la que habitan más de 400 personas con discapacidad, cambió su vida.

En primer lugar, Marta, emocionó a todos los presentes al expresar que “necesitaba un lugar para vivir”. Pero antes, contó su historia: “Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral, y mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Quedé con mi papa y mis hermanos, quienes se hicieron cargo de mí".

En su historia de vida, se destaca que, a pesar de las dificultades que tiene su cuerpo, no bajó nunca los brazos e intentó hacer del Pequeño Cottolengo su casa. Además, se sobrepuso al abandono familiar y se lo contó en primera persona al Sumo Pontífice.

"El Cottolengo fue un faro de luz que iluminó mi vida"



Las emotivas palabras de Marta, residente de Don Orione, dedicadas al papa León XIV.



Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/4t8wuOnvzj — C5N (@C5N) November 9, 2026 Por otro lado, Norma tiene 57 años y también compartió su vida ante el Papa e inició con una emocionante frase: "Hoy día puedo decir que mi corazón está completo”. Su madre murió durante el parto y su hermanito también falleció. Nunca pudo conocerlos y contó que guarda recuerdos de ella.

Permaneció en la casa por ser la más pequeña y comenzó a sentir que no encontraba su lugar. Pero su situación e salud la llevó a atravesar numerosas consultas médicas y se terminó acercando al Cottolengo. “Ahora tengo dos familias. Estoy y soy feliz”, concluyó.

Antes de irse, Norma le regaló un solideo, un pequeño casquete o gorro redondo de tela ligera (generalmente seda) que usan los eclesiásticos de la Iglesia Católica para cubrirse la coronilla, y protagonizó un emotivo intercambio.