Quiénes son Marta y Norma, las residentes que hablaron frente al papa León XIV en Don Orione

El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y escuchó la palabra de dos residentes llamadas Marta Griselda Torres y Norma Liliana Donato. Ambas contaron su historia y destacaron como la institución, en la que habitan más de 400 personas con discapacidad, cambió su vida.
En primer lugar, Marta, emocionó a todos los presentes al expresar que “necesitaba un lugar para vivir”. Pero antes, contó su historia: “Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral, y mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Quedé con mi papa y mis hermanos, quienes se hicieron cargo de mí".
En su historia de vida, se destaca que, a pesar de las dificultades que tiene su cuerpo, no bajó nunca los brazos e intentó hacer del Pequeño Cottolengo su casa. Además, se sobrepuso al abandono familiar y se lo contó en primera persona al Sumo Pontífice.
Por otro lado, Norma tiene 57 años y también compartió su vida ante el Papa e inició con una emocionante frase: "Hoy día puedo decir que mi corazón está completo”. Su madre murió durante el parto y su hermanito también falleció. Nunca pudo conocerlos y contó que guarda recuerdos de ella.
Permaneció en la casa por ser la más pequeña y comenzó a sentir que no encontraba su lugar. Pero su situación e salud la llevó a atravesar numerosas consultas médicas y se terminó acercando al Cottolengo. “Ahora tengo dos familias. Estoy y soy feliz”, concluyó.
Antes de irse, Norma le regaló un solideo, un pequeño casquete o gorro redondo de tela ligera (generalmente seda) que usan los eclesiásticos de la Iglesia Católica para cubrirse la coronilla, y protagonizó un emotivo intercambio.