Se cumplen 30 años de la desaparición y homicidio de Miguel Bru: habrá una nueva marcha

Un amigo del joven, quien en ese entonces tenía 23 años, Jorge Jaunarena, describió en diálogo con la agencia Télam la ilusión de Bru de dedicarse a ser comunicador: "Él quería ser periodista para poder denunciar las injusticias, para investigar. Leía Página 12 y escuchaba a Lalo Mir. Esos eran sus dos modelos".

Jorge Jaunarena Jorge Jaunarena, amigo de Miguel Bru. Télam

Bru residía en una casa situada en calle 69, entre 1 y 155, en La Plata. Vivía con otros seis jóvenes y algunos de ellos también tocaban música junto a él, mientras que otros lo acompañaban y estudiaban periodismo.

El joven denunció que la Policía de la comisaría novena de la ciudad realizó un allanamiento ilegal a su casa y tras esto, efectivos lo hostigaron y amenazaron. En esta línea, Jaunarena rememoró lo que le manifestaba Bru: "Él me decía 'no puedo caminar de noche tranquilo por la calle, estos tipos me persiguen, me están hinchando', y yo le decía 'bueno, tratá de no andar solo a la noche, no te expongas'".

La desaparición

Tanto Bru como Jaunarena conformaban, en la facultad, un equipo de fútbol y la víctima no había aparecido un día en el que debían juntarse para disputar un partido y otro compañero contó que no lo encontraban. Sin embargo, no se había sospechado que le haya ocurrido algo malo.

Según arrojó la investigación posterior, Miguel fue a cuidar una casa en el partido de Magdalena y allí se hallaron diferentes prendas de vestir. Sobre esto, un pescador aseguró que se trataban del joven.

Rosa madre Miguel Bru Rosa, madre de Miguel Bru. Télam

Rosa Schonfeld, madre de Bru comenzó a buscar a su hijo. No obstante, en distintas seccionales se negaron a tomarle los datos. La mujer también fue ayudada por compañeros de Miguel, debido a que la acompañaban y acudían a los hospitales.

Las marchas

Los compañeros de la facultad de Bru empezaron a movilizarse para reclamar por la aparición del joven. Las marchas fueron encabezadas por la madre, sobre quien habló Jaunarena: "Era la mamá de nuestro compañero y era fundamental en las movilizaciones. Ahí afloró, ahí despertó la lideresa que es hoy".

También la búsqueda fue estorbada por el juez Amílcar Vara, quien después fue destituido por irregularidades y connivencia policial en 26 casos y uno de ellos era el de Miguel. Antes los medios, Vara intentó desviar la pista que apuntaba al personal de la comisaría novena.

No obstante, esta pista se ratificó después de que muchos jóvenes que habían sido detenidos en esa seccional el 17 de agosto de 1993 hayan advertido que Bru fue torturado en ese lugar.

La Justicia condenó a prisión perpetua al exsubcomisario Walter Abrigo, quien falleció en la cárcel, y al sargento Justo López por el homicidio y la desaparición del estudiante. También fueron condenados por encubrimiento el excomisario Domingo Ojeda y el exoficial Ramón Ceressetto.