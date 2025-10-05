Jugó en grandes equipos de Europa y terminó en bancarrota por su adicción al póker

El delantero brilló como delantero en Italia y España. Su adicción al póker lo llevó a perder la fortuna acumulada en su carrera.

Christian Vieri fue uno de los delanteros más temidos de Europa durante la década del 90 y principios de los 2000. Su potencia goleadora lo llevó a vestir camisetas históricas como la de la Juventus, el Inter y el Atlético de Madrid, acumulando títulos y reconocimiento en todo el mundo. Sin embargo, luego de su retiro del fútbol profesional, su historia tomó un rumbo inesperado.

El ex goleador italiano amasó una fortuna gracias a sus contratos millonarios y sus destacadas actuaciones en la Serie A y en la selección nacional. Pero l ejos de asegurar su futuro, los problemas financieros y las malas decisiones lo arrastraron a una crisis que lo dejó prácticamente sin dinero.

Uno de los factores determinantes fue su adicción al póker , una práctica que, junto a inversiones poco acertadas, consumió gran parte de lo que había construido durante más de 15 años de carrera. De estrella internacional a exfutbolista en bancarrota, su caso se convirtió en un ejemplo de cómo los excesos pueden arruinar incluso a quienes lo tuvieron todo.

Hoy, Vieri intenta mantenerse vigente en otros ámbitos vinculados al entretenimiento. Con apariciones en medios deportivos, un programa propio en Miami y hasta incursiones como DJ, busca reinventarse lejos de los campos de juego que lo consagraron y de los hábitos que lo llevaron a perderlo casi todo.

El paso de Christian Vieri por el fútbol

Nacido en Bolonia en 1973, Vieri debutó en el Torino y pronto llamó la atención por su capacidad para marcar goles. Luego de breves pasos por Venezia y Atalanta, llegó a la Juventus, donde festejó títulos importantes, incluida la Champions League de 1997.

Su salto internacional fue al Atlético de Madrid, donde protagonizó una temporada espectacular al anotar 24 goles en 24 partidos de liga, además de brillar en competiciones europeas. Esa eficacia lo convirtió en uno de los delanteros más buscados y lo llevó de regreso a Italia, primero en la Lazio y luego en el Inter, donde formó una dupla inolvidable con Ronaldo Nazario.

christian vieri Diario AS

En el conjunto neroazzurro alcanzó sus mejores cifras, con campañas que superaron los 20 goles por temporada y un total de 123 tantos en 190 partidos. Sin embargo, las lesiones y los conflictos con entrenadores marcaron su salida. Su carrera continuó con pasos por Milan, Mónaco, Fiorentina y finalmente un regreso a Atalanta, donde puso fin a una trayectoria de élite. Por otro lado, más allá de los clubes, también dejó huella en la selección italiana, convirtiéndose en el máximo goleador del país en la historia de los mundiales, una marca que aún conserva.