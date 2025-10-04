Augusto Tartúfoli: "El stream es televisión low cost y con bajo contenido: hacen tonterías"

En su visita a TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, el reconocido periodista de espectáculos criticó a la emergente industria audiovisual. También apuntó contra Susana Giménez y contó intimidades de los Martín Fierro.

El especialista en espectáculos también criticó a la industria del Stream y apuntó tanto contra Susana Giménez, como José Luis Espert.

Augusto "Tartu" Tartúfoli, el reconocido conductor y periodista especializado en espectáculos, se confesó como un "crítico del stream". " Es televisión low cost y con bajo contenido. Hacen tonterías" , aseguró.

En un extenso diálogo en TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín , analizó la emergente industria audiovisual y bromeó al decir que le encontró "el gusto al personaje de viejo amargado que le pega al stream". "Pero también es cierto que aparece el hijo de Adrián Suar (Tomás Kirzner) tirado en el piso haciendo la navidad con un pañal y la verdad es que es una tontería" , sostuvo.

Además, Tartúfoli contó que las empresas que invierten dinero en la publicidad transmitida por stream están empezando a dudar en continuar esta estrategia comercial. "Ponen mucho dinero por programas que no ve nadie y tampoco hay conversión a ventas", dijo.

Por otro lado, el periodista especializado en espectáculos también apuntó contra Susana Giménez , después de la polémica desatada la semana pasada cuando obtuvo el premio Martin Fierro a mejor conductora, ya que su programa no había estado a la altura.

"Se podría haber emputecido más la noche porque había un tercer Martín Fierro para ella que era el de la innovación por esa entrevista que se hizo a ella misma con Inteligencia Artificial. Esto estuvo muy bueno, pero tan solo fue un momento del programa. No merece un Martín Fierro", aseveró. Luego, confió que los organizadores de los premios se dieron cuenta que "era polémico" y que decidieron no darle ese galardón.

Ante la pregunta de Rincón si era cierto que algunas celebridades no asistían a los Martín Fierro si no resultaban ganadores, "Tartu" no solo que confirmó el rumor. Sino que además, relató un caso sobre uno de los conductores televisivos más importantes del país.

"Marcelo Tinelli ha llegado a dar vueltas con el auto alrededor de la ceremonia de los Martín Fierro hasta que le confirmaban que ganaba. El chabón no les iba a armar la fiesta si no ganaba. No hay que olvidar que los Martín Fierro es un programa de televisión y se quiere que las celebridades estén ahí sentadas", contó.

Con respecto a Tinelli, Tartúfoli también se refirió a la crítica sobre el machismo del conductor televisivo que le hizo Carla Conte en su nuevo programa de stream. "Carla siempre la tuvo clara con lo que tenía que ver la dominación masculina en la tele. Creo que fue la primera que se plantó y siempre mantuvo esa posición. Es un camino que no se ha recorrido al cien por ciento y todavía falta", dijo. Luego, continuó: "Nosotros, los varones, tenemos que encontrar el verdadero lugar que es la devoción a la mujer. La mujer es superior en todo aspecto".

"Espert es un candidato horroroso"

Por último, Tartúfoli se refirió al escándalo de la semana: los vínculos del diputado José Luis Espert con el empresario acusado de narcotraficante, Fred Machado. "Es un candidato horroroso. Cuando se ve el video de Milei y Espert en Moreno, y desde la caja insultaban a la gente, fue algo insólito. Fíjense porque no los votaron", ironizó.

"Yo quiero que siga hasta el último día de campaña y que el daño lo haga completo. Que siga insultando a los vecinos del conurbano. Quiero que vaya con baldes y haga el show completo y diga 'yo me inmolo'. Es una vergüenza", finalizó el reconocido periodista de espectáculos.