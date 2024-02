San Valentín, en números: cuánto se festejó en CABA y Buenos Aires

A pesar de qué muchas personas aseguran no celebrarán el Día de los Enamorados, existen datos que reflejan que este festejo se da mayormente entre los jóvenes y no en adultos.

Luego de una nueva celebración de San Valentín en Argentina, en donde muchos jóvenes se inclinaron -una vez más- por compartir tiempo con sus parejas, hay datos acerca de cómo se celebró en Argentina y por qué determinado grupo de personas consideran que no es necesario una celebración.

Tradición: cómo se celebró San Valentín en Argentina

Regalos como flores, bombones, cartas de amor, entre otros, son los obsequios que se entregan en nuestro país. Sin embargo, son muy pocos los que dicen que celebran el día del amor: en el país el 15%, en la Capital Federal el 23% y en la Provincia de Buenos Aires el 27% dicen que participan de esta fecha de manera activa, según los datos de una de las consultoras fundada por Duran Barba.

san valentin San Valentin: una tradición en Argentina

San Valentín es una de las tradiciones populares en Argentina y que se da con mayor frecuencia en jóvenes, es por eso que, de acuerdo a algunos datos, algunos consideran que esta celebración es cursi y deciden no celebrarla, pero tampoco llega a ser mayoritaria esta opinión.

En Capital Federal mucho no la festejan porque no les llama la atención hacerlo y un 62% dice que no se trata de un agasajo cargado de elementos excesivamente delicados.

A nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires, el tema está más dividido, pero siempre hay un porcentaje mayor que dice que no se trata de una celebración cursi. Las mujeres son las que más se inclinan a decir que se trata de una fiesta con matices sentimentales en comparación a los hombres que respondieron de esa manera en la encuesta.