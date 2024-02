El video de FIFA por San Valentín dedicado a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Cada año ambos utilizan una foto y la publican entre sí por el día del amor, pero este año aún no lo hicieron, pero ya no comienzan los rumores de separación porque Messi demostró que va a subir las imágenes cuando las desee. Hace algunos meses comenzaron versiones porque no hubo fotos de Navidad.

Luego subieron una imagen todos juntos y llevaron paz. En este caso, fue FIFA el que eligió subir el momento exacto donde se abrazan luego de la consagración de Argentina y la rosarina rompe en llanto.

Además, Antonela publicó un video de promoción para una marca donde luce un vestido rojo strapless donde también promociona joyas y escribió: “Mi San Valentín para siempre”. ¿Eligió ese outfit para celebrar?

Lionel Messi compartió fotos inéditas con Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro

Para Lionel Messi no todo es fútbol, sino que aprovecha su tiempo libre para pasar tiempo junto a su familia. El capitán de la Selección argentina compartió unas fotos inéditas de una salida junto a Antonella, Thiago, Mateo y Ciro en su cuenta de Instagram.

Después de lesionarse en el Inter Miami, Lionel Messi volvió a las cachas pero con una derrota ante Vissel Kobe en Tokio por penales. Si bien durante ese partido participó muy poco tiempo, se probó en el campo de juego de cara a mejorar su condición física.

Realiza más salidas en familia y se lo ve compartiendo en redes sociales aquellos momentos únicos. Aunque poco se sabe de la intimidad del jugador, en su cuenta de Instagram va publicando diferentes fotografías que lo retratan junto a sus hijos Mateo, Thiago y Ciro, más que felices.