Salud Mental: qué es la nomofobia

¿Alguna vez te pasó de sentir angustia ante la idea de no tener el celular, quedarte sin batería o no poder comunicarte? Hoy, desde Contexto PSI te hablamos de Nomofobia , un término que viene a designar la fobia a estar sin celular.

Por ejemplo, si vas al cine y no podés aguantar hasta el final de la película y te ponés a mirar el celular. O cuando no podés tener una conversación sin estar mirando si te llegó un mensaje. O incluso no podés tener una reunión y conversar sin estar mirando tu teléfono y hasta no concebís la idea de estar sin datos móviles.

En estos casos podemos pensar que el uso del celular se volvió problemático. ¿Y cuándo nos damos cuenta de ello? Es difícil, pero hay que estar alerta a las señales que son la angustia o el malestar excesivo de la falta de conexión.

Por eso es importante ser conscientes del tiempo que le dedicamos a nuestros dispositivos móviles y ver si está afectando nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si dejás de hacer cosas por estar mirando el celular o si tus vínculos se enojan porque no le estás prestando atención cuando te hablan o si tuviste algún accidente por estar caminando o cocinando mientras mirabas el celular.

Tips para controlar la Nomofobia

podés intentar poner un límite de uso a algunas aplicaciones,

incluso poner un límite de horario en el día donde dejás de usar el teléfono,

o mantener ciertos espacios o situaciones libres de pantallas.

Por Liza Murlender, Psicóloga. M.N. 70026