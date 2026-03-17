18 de marzo de 2026 Inicio
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OSECAC advirtió que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

Una de las obras sociales más grandes del país advirtió en un informe sobre el desfasaje entre el aporte que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.

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Más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben actualmente cobertura a través de Osecac.

Más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben actualmente cobertura a través de Osecac.

El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), Carlos Pérez, advirtieron este martes al Gobierno sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales debido al desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones, y alertaron que miles de usuarios podrían quedarse sin cobertura médica.

El Gobierno continúa en su tarea de regular el sistema de salud.
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En una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, las autoridades de una de las obras sociales más grandes del país presentaron un informe donde determinaron que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto, mientras que en el caso de adultos mayores asciende a entre $160.000 y $170.000. Sin embargo, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 por mes.

El documento detalla que ese monto no cubre una consulta médica, con radiografías que cuestan entre $80.000 y $150.000 y análisis clínicos completos entre $200.000 y $300.000. A esto se suman cirugías que oscilan entre $1.000.000 y $2.500.000 y tratamientos de alta complejidad.

cavalieri perez
Armando Cavalieri y Carlos Pérez llevaron al Gobierno sus reclamos por OSECAC.

Armando Cavalieri y Carlos Pérez llevaron al Gobierno sus reclamos por OSECAC.

Cavalieri advirtió que "el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas". La preocupación surge en el marco de un debate sobre cómo garantizar la viabilidad financiera de la cobertura de salud para quienes tributan bajo el régimen del monotributo.

Pérez, vocero de la obra social, buscó tranquilizar a los afiliados: "Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales". Aun así, la advertencia de Cavalieri no fue menor: "Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema", sentenció.

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