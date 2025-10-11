11 de octubre de 2025 Inicio
Salta: dramática búsqueda de un excomisario que investigó casos de narcotráfico

El hombre también estuvo detrás de causas criminales de gran trascendencia y peligrosidad. El jueves fue la última vez que lo vieron y hasta el momento solo encontraron su auto.

El hombre tiene 64 años y desapareció en la ciudad de San Lorenzo.

La Policía de Salta lanzó con un amplio operativo para dar con el paradero de Vicente Osvaldo Cordeyro, un comisario retirado de 64 años que fue denunciado como desaparecido el jueves pasado. Su auto apareció abandonado en la localidad de San Lorenzo y, desde entonces, las tareas de rastrillaje se multiplicaron en distintas zonas del Valle de Lerma.

Durante la jornada del viernes, equipos policiales y fuerzas de seguridad recorrieron los alrededores del casco urbano en busca de cualquier indicio que permita dar con el paradero del exoficial.

Vicente Cordeyro desapareció el jueves

La investigación está bajo la dirección del fiscal penal 2 interino, Ramiro Ramos Ossorio, junto al fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, y el coordinador general de fiscales, Pablo Rivero.

Hasta el momento, y a pesar de la intensa labor desplegada, los resultados fueron negativos. Ante ello, el ministro de Seguridad provincial, Gaspar Solá Usandivaras, encabezó una reunión con representantes de la Policía, Defensa Civil y el Ministerio Público Fiscal (MPF) para redefinir la estrategia de búsqueda que está prevista para este sábado.

Según comunicó oficialmente el MPF, se trazaron nuevos sectores de rastrillaje y se evaluaron medidas para optimizar los recursos disponibles.

Qué pasó con Vicente Osvaldo Cordeyro

La denuncia por desaparición fue realizada por la familia de Cordeyro, quien salió de su casa el jueves por la mañana y no volvió a comunicarse. Según informó El Tribuno, el hombre había dejado a su hija en una escuela de la zona y luego se dirigió en su Volkswagen Surán gris. Horas más tarde, el vehículo fue hallado estacionado en la intersección de las calles Mitre y Güemes, sin signos de violencia ni elementos que aportaran pistas sobre su paradero.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir parte de su recorrido: después de dejar a su hija, continuó por la calle Quirquincho y luego tomó el camino a Lesser, hasta incorporarse a la ruta 28 en dirección a San Lorenzo.

“Más de cien efectivos están trabajando desde ayer con la expectativa de que este caso pueda resolverse cuanto antes”, señaló el ministro Solá Usandivaras en declaraciones a Radio Salta, y agregó que “no se descarta ninguna hipótesis” sobre las causas de la desaparición.

