¿Sabías en qué puesto está Argentina del ranking sudamericano de los países que más alcohol consumen?

El consumo de vino per cápita de los argentinos está entre los más altos del mundo.

Según datos de la OMS, la Argentina es el país sudamericano con el mayor consumo de alcohol per cápita: 8 litros por persona por año.

A nivel mundial, los países con el mayor consumo total son Estados Unidos y China.

La OPS advierte que el consumo de alcohol en las Américas es un 40% mayor que el promedio global.

En Argentina, la ciudad donde se consume más cerveza es Santa Fe, con 80 litros por persona al año. Después del agua, las bebidas alcohólicas están entre las más consumidas a nivel mundial, y se ubican en niveles que compiten con el café, el té y las gaseosas. Según datos de 2023, China y Estados Unidos dominan el mercado global, pero Argentina es el país que más alcohol consume en Sudamérica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó, en promedio, cuántos litros de alcohol por persona al año se consumen en cada país. Argentina encabeza el ranking sudamericano con 8 litros per cápita, seguida por Brasil y Perú. El que menos consume es Venezuela, con 3 litros.

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el consumo de alcohol en el continente americano es aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial. "En general, la población en las Américas consume alcohol en un patrón que es peligroso para la salud", señaló.

El ranking de los países sudamericanos que más alcohol toman Según datos de la OMS actualizados a 2019, los países sudamericanos que consumen más alcohol son:

Argentina: 8 litros por persona por año. Brasil: 7,7 litros. Perú: 7,5 litros. Chile: 6,7 litros. Paraguay: 5,6 litros. Uruguay: 5,5 litros. Colombia: 4,9 litros. Bolivia: 4,1 litros. Ecuador: 3,3 litros. Venezuela: 3 litros. La ciudad argentina que más cerveza consume Un relevamiento de 2022 mostró que Santa Fe es la ciudad argentina donde se consume más cerveza, con un promedio de 80 litros por persona al año. Su Patio de la Cervecería es famoso por el "cervezoducto", un caño que va desde la fábrica de cerveza directamente hasta el patio de comidas. La ciudad también cuenta con la tercera cervecería más antigua del país: la San Carlos, fundada en 1884, donde trabajó Otto Schneider.