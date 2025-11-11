¿Sabías que muchos cometen un error al limpiar el auto que puede afectar a la salud? Tenés que estar al tanto Ya sea que lo limpies en tu casa o en un lavadero especializado, hay un detalle muy importante al que tenés que prestar atención, pero un tercio de las personas pasan por alto. Por







Lavar el auto protege la salud del conductor y los acompañantes. Pexels

Aunque todos las personas lavan su auto regularmente, un tercio admite que nunca desinfecta las llaves.

Un estudio reciente reveló que las llaves del auto pueden acumular hasta cuatro veces más bacterias que la pantalla de un smartphone.

Limpiarlas también evita que se acumule polvo y grasa en los componentes eléctricos, lo que puede dañarlas.

Deben limpiarse con un paño seco o humedecido con un poco de alcohol isopropílico. Todos los conductores lavan su auto de manera frecuente, ya sea en su casa o en algún lavadero especializado. Esto no solo implica mantener la carrocería brillante por una cuestión de estética, sino también limpiar el interior para viajar más cómodos y evitar complicaciones de salud.

Sin embargo, la mayoría de las personas cometen un error clave: no limpian las llaves del auto. Como se trata de un elemento externo, es normal pasarlas por alto y olvidarnos de ellas al momento de lavar el vehículo, pero esto puede terminar afectando la salud del conductor y los acompañantes.

Según un estudio reciente realizado en el Reino Unido, un tercio de las personas encuestadas reconoció que nunca había limpiado las llaves de su auto. Aunque las respuestas se clasificaron según la marca del vehículo, en promedio, solo el 55% de los conductores limpia las llaves una vez por semana.

Llaves del auto Freepik Por qué es muy importante limpiar las llaves del auto Este estudio también advirtió que las llaves del auto pueden acumular casi cuatro veces más microorganismos que la pantalla de un smartphone. Las muestras analizadas contenían unas 241 colonias bacterianas, mientras que en un celular suelen encontrarse 66, y 68 en el teclado de una computadora.

Los investigadores remarcaron que en una de las llaves analizadas se detectaron bacterias de origen estomacal, las cuales representaban el 15% de los microorganismos aislados en esa muestra. Esto aumenta el riesgo de transmitir enfermedades simplemente manipulando las llaves.

Además, limpiar las llaves, en especial sus componentes eléctricos, ayuda a que funcionen correctamente y evita que se acumulen suciedad, polvo y bacterias en los botones y contactos. Lo mejor es usar un paño suave y seco o uno ligeramente humedecido con alcohol isopropílico.