Rosario: un hombre se atrincheró en el puerto porque lo despidieron

En diálogo telefónico con C5N, a través del cronista en el lugar, el hombre aseguró que "me llevaron a tomar esta decisión porque el secretario general del SUPA no me defendió", empezó.

Agregó: "No me dejaron cumplir mi turno, no me sancionaron, nunca una notificación, nada", mientras aclaró que "desde el sindicato dijeron que no pueden defenderme".

Díaz denunció que la decisión de la empresa fue tomada el 10 de abril pasado pero nunca le avisaron: "Yo quiero mi puesto de trabajo. Me quiero jubilar como se jubilaron todos nuestros padres, como un estibador portuario... Te suspenden por cualquier cosa hoy en día". Aseguró que hay trabajadores eventuales de 20 años.

El trabajador habló con su familia y los tranquilizó. En este sentido, dijo que ya que no se quiere hacer daño: "Bajo si me garantizan desde el sindicato y el Ministerio de Trabajo que vuelvo a mi puesto".

"Tengo 25 años acá, ellos te inventan una causa para echarte a la calle sin un peso. Hoy en día te dan una patada y te sacan a la casa a mendigar. A nuestros amigos los están llamando a trabajar porque sino le desuentan el día", sostuvo", concluyó.