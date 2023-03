Rosario: un fiscal sostuvo que el líder narco Alvarado es producto "de la complicidad estatal con el crimen organizado"

En la entrevista, el fiscal destacó la investigación que hizo Procunar, el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación para frustrar la huida de Alvarado pero sostuvo no lo sorprendió el intento de fuga.

"Alvarado tiene una estructura que pudo desarrollar al amparo de la mirada estatal. Nosotros demostramos que su asociación ilícita empezó en 2012, con él preso en Campana. Ya desde 2013, tanto para la Justicia provincial como para la Justicia federal, estaba visibilizada la banda de Alvarado y nadie hizo nada”, expresó.

Luego, el fiscal apuntó contra el poder político y pidió que se tomen decisiones fuertes para impedir Alvarado siga operando. “Ahora preocupa que se quiera fugar en helicóptero. Y sí. Estaría bueno que esa preocupación se traduzca en la toma de decisiones políticas fuertes”, comentó.

Para Schiappa Pietra, el crecimiento de la estructura criminal de Alvarado tiene una estrecha relación con contactos políticos y policiales.

“Acá hay que hablar de política. No podemos ocultarlo. No sé a quién le interesa Alvarado, o cuánto le interesa a muchos de los políticos de Santa Fe. No lo tengo claro. No sé si es más una declamación ‘pour la galerie’ o una preocupación institucional político-criminal. En el juicio de Alvarado se demostró la connivencia estatal, de gente que trabajaba para el gobierno de Santa Fe. Y nadie tomó cartas en el asunto”, completó el fiscal.