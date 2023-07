Rosario: le robaron $8 millones a un empresario cuando salía de un banco

El empresario había retirado el dinero de un Banco Galicia, ubicado en Santa Fe y Sarmiento. Según contó, estacionó su vehículo frente a la fábrica y dos delincuentes se bajaron de motos. Luego, ambos dañaron una de las ventanas vidriadas de la camioneta para quedarse con una mochila en la que se encontraban unos $8 millones.

En diálogo con LT8 de Rosario, la víctima del robo describió lo sucedido: "Los dos tipos me decían 'dame la bolsa con la plata'. Ni siquiera me robaron el celular ni la billetera". Además, no descartó que haya existido "algún tipo de inteligencia previa" y aseguró que no se dio cuenta de que lo seguían los motochorros.

En tanto, sobre la duración del hecho, definió que el robo duró 15 segundos y que por cómo se desempeñaron los delincuentes, "eran muy profesionales" del delito.