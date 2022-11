Rosario: dio a su beba en adopción por Facebook, fue detenido y va a juicio

Luego de que se conociera ese mensaje, la Fiscalía comenzó una investigación que finalizó con el detenido, identificado como B.M.F, a partir de la denuncia que realizó una organización de defensa de los derechos de la niñez.

La investigación determinó que el joven tenía antecedentes por estafas y la mamá de la bebé, que es menor de edad, no fue detenida ya que desconocía lo que pasaba con la recién nacida, según trascendió.

Dio su beba en adopción, fue detenido y va a juicio El hombre publicó un aviso en un grupo de Facebook en Rosario Redes Sociales

Cómo fue la investigación de la adopción del bebé por FB

La investigación fue realizada por la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) , quien pudo rastrear al hombre que se presentaba en su perfil como “manosanta" o "brujo” con imágenes que no le correspondían a él.

En principio, las fuerzas federales manejaron dos hipótesis: de la adopción y de la estafa, aunque concluyeron que todo se trataba de un negocio ilegal porque a toda persona interesada en la adopción se le pedía 60 mil pesos para entregar al a beba.

"No podían decir: me sacaron dinero porque quise sacar una criatura", explicó el director de la Agencia Regional Federal Litoral de la PFA dando a entender que hubo implicados que pudieron haber sido estafados pero no pueden denunciarlo.