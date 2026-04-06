Tras la reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast, Chile ratificó el apoyo a la Argentina por las Islas Malvinas

Las cancillerías de ambos países emitieron un comunicado conjunto, en el que destacaron que el país trasandino respaldó a la Argentina en el reclamo a 44 años de la guerra.

Las cancillerías de Argentina y Chile emitieron un comunicado conjunto luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par del país trasandino, José Antonio Kast , en el que señalaron que la nación vecina reiteró su respaldo a la Argentina por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En un fragmento del comunicado, ambos países remarcaron el apoyo de Chile a la Argentina por la gestión diplomática sobre las Islas Malvinas: "El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas , Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

En tal sentido, señaló que el líder del Partido Republicano del país vecino "reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

"Por su parte, el presidente Milei agradeció al presidente Kast en nombre del Gobierno Argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas", añadió.

Estado, quienes comparten una visión alineada en materia económica y un posicionamiento cercano a la agenda internacional impulsada por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.

El encuentro también se inscribió en una tradición diplomática que se repite entre ambos países: Chile suele elegir a la Argentina como destino inicial de sus presidentes recién asumidos. Ese mismo gesto se había registrado durante la gestión de Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires al comienzo del mandato de Alberto Fernández.

La reunión entre Milei y Kast funcionó, además, como un punto de inflexión en la relación bilateral, tras los roces que caracterizaron el vínculo durante la administración anterior en Chile. Con el cambio de signo político en Santiago, ambos gobiernos buscan inaugurar una etapa de mayor entendimiento.

En términos de agenda, los mandatarios coincidieron en la defensa de políticas de corte liberal, con énfasis en la reducción del Estado, el endurecimiento de las políticas de seguridad y una mirada restrictiva sobre la inmigración. Ambos, además, han tenido participación en foros internacionales como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).