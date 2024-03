Rosario Central pidió justicia por el playero asesinado y condenó la "ola desenfrenada de violencia"

En tal sentido, el Canalla expresó su rechazo a la violencia y pidió que se realice justicia por quienes fueron asesinados: "Nuestra institución repudia fervientemente esta ola desenfrenada de violencia y pide justicia por Bruno y todas las víctimas".

Mediante distintas imágenes en las redes sociales, el playero se mostraba como simpatizante del club, uno de los principales de la provincia.

Por otro lado, según expresaba en sus redes sociales, su primer empleo fue en 2017, cuando se desempeñó como auxiliar mecánico. Luego, afirmaba que trabajó en un lubricentro, una gomería y de telemarketer. "Estoy preparado para realizar todo tipo de tareas del área técnica, esto abarca desde interpretar y/o realizar planos, hasta utilizar un torno o una fresadora (computarizados o no)", señalaba en su descripción en LinkedIn.

El duro testimonio del primo del playero asesinado: "Rosario sangra y no hacen nada"

Rosario atraviesa uno de los momentos más dramáticos y de absoluto pánico en medio de la ola de crímenes en el que perdieron la vida dos taxistas y un chofer de colectivo. En ese sentido, el primo de Bruno Bussanich, joven playero asesinado en una estación de servicio, mostró su indignación por crimen que dejó devastada a toda una familia.

El crimen ocurrió este sábado poco antes de la medianoche en la estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600. Una persona ingresó a la oficina y le efectuó tres disparos al empleado de 25 años, dos de los cuales impactaron en el pecho y otro en la cabeza.

Los atacantes dejaron un papel con un mensaje para Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, en el que se hace referencia al trato de los presos y a las requisas “a lo Bukele” que se realizaron la semana pasada en la cárcel de Piñero, un penal clave para los narcos de la zona.

“Lo que siento es impotencia, miedo e incertidumbre. Lo mismo que sienten los rosarinos hace tiempo, y lamentablemente van a seguir matando gente”, señaló Santiago Romero en diálogo con La Mañana por C5N y admitió: “Esto pasa hace tiempo, pasan los gobiernos, políticos, pero no mejora”.

También destacó a Bruno como un joven “honrado, digno, trabajador, familiero, de clase media, un ciudadano de a pie”. Y en medio de la tristeza por el momento que le toca vivir no solo a su familia, sino a los rosarinos, aseguró: “Rosario sangra y no hacen nada. Se exilia la gente del país y no hacen nada, me da impotencia porque me acaban de sacar a mi primo, arruinaron una familia y esto nunca cambia".