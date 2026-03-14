Rosario: asesinaron a balazos a un exprefecto que trabajaba como chofer de aplicación La víctima fue identificada como Juan Carlos Baini, de 57 años. El violento episodio ocurrió frente al Hospital Regional Sur; los investigadores hallaron el auto con las puertas abiertas y un arma de fuego. Por + Seguir en







La colectora José María Rosa, en donde asesinaron de Juan Carlos Baini. X: @danielaacv2

Un exintegrante de la Prefectura Naval murió tras recibir múltiples disparos por la espalda en la zona sur de Rosario. Juan Carlos Baini cumplía tareas como conductor de una plataforma de viajes al momento del ataque, y los peritos trabajan para determinar el móvil del homicidio ocurrido en plena vía pública.

El hallazgo del cuerpo sucedió sobre la colectora José María Rosa, frente a las obras del Hospital Regional Sur. Los efectivos policiales arribaron al lugar tras las denuncias de los vecinos que visualizaron al hombre tendido en el asfalto. El vehículo Renault Kangoo de la víctima permanecía estacionado con sus puertas abiertas.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) para esclarecer la mecánica del hecho. Según las pericias iniciales, el personal especializado no encontró vainas servidas en la escena del crimen, lo que generó dudas sobre el tipo de armamento que utilizaron los atacantes durante la ejecución.

La reconstrucción judicial indica que los delincuentes sorprendieron al conductor sin darle oportunidad de defenderse. Al momento del peritaje, una pistola calibre 45 apareció tirada a escasos metros del cadáver. Los delincuentes dispararon a traición y escaparon rápidamente del sitio sin sustraer las pertenencias de mayor valor.

Quién era Juan Carlos Baini Baini residía en Villa Gobernador Gálvez y, tras su retiro, buscaba un ingreso extra mediante el traslado de pasajeros, ya que su jubilación resultaba insuficiente para sostener los gastos del hogar que compartía junto a su esposa. Por este motivo, el transporte privado mediante aplicaciones se convirtió en su principal recurso económico diario.

Los detectives analizan las cámaras de seguridad cercanas para identificar la ruta de escape de los sospechosos. Mientras tanto, la fiscalía aguarda los resultados finales de la autopsia para confirmar la cantidad exacta de impactos que recibió la víctima, en otro caso que conmociona a los rosarinos, principalmente por la saña con la que actuaron los delincuentes.