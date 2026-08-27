27 de agosto de 2026 Inicio
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Detuvieron en Salta a la gitana de Lomas que estafó a una peluquera que terminó matándose

Marta Noemí Mitrovich había renovado su DNI y escapado al norte del país, donde aseguran que seguía realizando estafas a distintas personas. Fue aprehendida en la ciudad de Orán a partir de un seguimiento policial de su teléfono celular.

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Marta Noemí Mitrovich fue detenida en Salta. 

Marta Noemí Mitrovich fue detenida en Salta. 

Marta Noemí Mitrovich, la gitana acusada de realizar una estafa millonaria a una peluquera en Lomas de Zamora, que luego se quitó la vida, fue detenida en la ciudad de Orán, Salta, tras permanecer 7 meses prófuga de la Policía. La mujer había renovado su DNI y huyó al norte del país, donde aseguran que seguía realizando fraudes.

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Fuentes locales señalaron que la Policía Federal logró identificar el celular que había cambiado Mitrovich y a partir de ahí comenzaron a seguir sus movimientos hasta apresarla durante la noche del jueves.

“En las últimas semanas viajó varias veces de Salta a Jujuy y había sido denunciada por estafas similares a la que le hizo a la peluquera en Budge, que terminó quitándose la vida”, indicaron judiciales.

La mujer fue captada por las cámaras de seguridad luego de realizar la renovación del DNI.

La mujer fue captada por las cámaras de seguridad luego de realizar la renovación del DNI.

Tras su detención, la mujer será trasladada hasta los Tribunales de Lomas de Zamora para debe ser indagada por el fiscal de la UFI 19, quien le pedirá la elevación a juicio de la causa por estafa que tiene como co imputadas a otras dos mujers: Nancy Yovanovich y María Silvia Mitrovich, hermana de la detenida en Orán.

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